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nema ozlijeđenih

U splitskoj Sjevernoj luci potonuo putnički brod Plomin

Piše HINA,
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U splitskoj Sjevernoj luci potonuo putnički brod Plomin
ILUSTRACIJA | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
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U ponedjeljak ujutro, u splitskoj Sjevernoj luci potonuo je putnički brod "Plomin", ali srećom, u nesreći nije bilo stradalih ni ozlijeđenih, a očevid je u tijeku

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izvijestilo je kako je u ponedjeljak ujutro u splitskoj Sjevernoj luci tijekom boravka na vezu potonuo putnički brod "Plomin", dužine 26 metara, u vlasništvu domaće pravne osobe. Dojava o potonuću broda zaprimljena je u Lučkoj kapetaniji Split u ponedjeljak oko osam sati posredstvom Lučke uprave Split. Odmah po dojavi službenici splitske Kapetanije pristigli su na mjesto nesreće, zajedno s drugim žurnim službama. 

U pomorskoj nesreći nema stradalih niti ozlijeđenih osoba.

Službenici Lučke kapetanije Split provode očevid i utvrđuju sve okolnosti i uzroke potonuća, dok su iz Lučke uprave poduzete preventivne radnje radi sprečavanja širenja onečišćenja mora i morskog okoliša", stoji u priopćenju ministarstva.

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