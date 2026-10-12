U splitskoj Sjevernoj luci potonuo putnički brod Plomin

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izvijestilo je kako je u ponedjeljak ujutro u splitskoj Sjevernoj luci tijekom boravka na vezu potonuo putnički brod "Plomin", dužine 26 metara, u vlasništvu domaće pravne osobe. Dojava o potonuću broda zaprimljena je u Lučkoj kapetaniji Split u ponedjeljak oko osam sati posredstvom Lučke uprave Split. Odmah po dojavi službenici splitske Kapetanije pristigli su na mjesto nesreće, zajedno s drugim žurnim službama.

U pomorskoj nesreći nema stradalih niti ozlijeđenih osoba.

Službenici Lučke kapetanije Split provode očevid i utvrđuju sve okolnosti i uzroke potonuća, dok su iz Lučke uprave poduzete preventivne radnje radi sprečavanja širenja onečišćenja mora i morskog okoliša", stoji u priopćenju ministarstva.