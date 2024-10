U Splitu je od početka godine donirano čak 17 organa - srce, šest jetri i 10 bubrega

U manifestaciji koja održana od 10 do 13 sati na Rivi sudjelovali su liječnici i medicinske sestre KBC-a Split, predstavnici Ministarstva zdravstva, te mlada žena kojoj su transplantirana pluća i kojoj je taj postupak spasio život. Bolnički transplantacijski koordinator KBC-a Split Toni Lozančić rekao je da se Europski dan darivanja organa i tkiva obilježava svake godine druge subote u listopadu, čime žele podići svijest javnosti o važnosti donošenja odluke o darivanju organa.

Cilj ovogodišnje kampanje je potaknuti građane na razmišljanje o darivanju organa i tkiva poslije smrti te ih ohrabriti i motivirati da razgovaraju o svojoj odluci i podijele je sa svojim bližnjima. Djelovanjem na pojedinca potiče se javna rasprava i promišljanje o toj temi pa iz godine u godinu jača svijest o važnosti darivanja i presađivanja organa i tkiva.

Od početka godine do listopada u splitskoj bolnici donirano je srce, šest jetri i 10 bubrega, dok je u cijeloj prošloj godini bilo donirano pet srca, troja pluća, 15 jetri i 29 bubrega.

- Obrada eksplantacije u prosjeku uzme tri do pet dana, a od utvrđivanja moždane smrti i razgovora s obitelji do same eksplantacije prođe 12 sati. Što se transporta organa tiče bubrezi u ledu mogu biti i do 12 sati, jetra do osam sati, pluća i srce su puno osjetljiviji zbog čega se moraju hitno transportirati avionom - objasnio je Lozančić.

Nacionalna transplantacijska koordinatorica Ministarstva zdravstva Marina Premužić istaknula je da se, iako su svi građani potencijalni donori, uvijek konzultira obitelj preminule osobe kako bi dala suglasnost za to.

Dodaje da imaju više od 80 posto najbližih srodnika preminulih koji se slažu s doniranjem organa jer je to najnesebičniji i najplemenitiji čin koji pruža utjehu obitelji koja je nekog izgubila.

Jeleni Dominiković iz Dubrovnika su zbog cistične fibroze u Beču transplantirana pluća zahvaljujući kojima danas živi kvalitetan život. Kaže da je priprema i operacija trajala sedam sati i sjeća se trenutka nakon operacije kada su je odvojili od respiratora. U tom je trenutku lakše disala.

U Hrvatskoj se ove godine do 1. listopada bilježi ukupno 82 prijavljena darivatelja organa te je obavljena ukupno 201 transplantacija solidnih organa.