Visoke prosinačke temperature izmamile su Splićane na ulice. Bačvice su u subotu oko podneva bile krcate ljudima svih uzrasta. Neki su igrali picigin, neki mali nogomet, hrabriji su se i kupali, a djeca su zadovoljstvo pronašla igrajući se autićima u pijesku.

-More je predivno, kažu kupači da ima 18-ak stupnjeva. Temperatura zraka preko dana je između 18 i 20 stupnjeva Celzijevih. Milina - priča čitateljica koju je sunce također izmamilo "vanka".

-Ljudi se već danima kupaju i druže na plaži, to je tradicionalno za Split u prosincu ako je lijepo vrijeme, a na sreću, stalno je toplo. Kiše je bilo malo prije dva tjedna - objašnjava. Dodaje kako su ljudi stekli naviku kupovati "to go" kave pa ih piti u šetnji, na gradskim klupama, parkovima ili rivi.

S druge strane, čitateljica kaže kako grad opusti nakon što padne mrak.

-Ako prošetate rivom uvečer gotovo pa nikoga nećete vidjeti. Uopće nemam dojam da dolazi Božić - kaže čitateljica.