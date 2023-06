U Splitu nestala žena (55): 'Ako ste je vidjeli, javite policiji!'

ŽALI ZBOG PREKIDA

Brad Pitt otkrio koja veza mu je bila najbolja: 'Još uvijek volim tu ženu, ali ne pobjeđuje ljubav'

Juliette i Brad upoznali su se 1990. na snimanju filma 'Too Young to Die' kada je ona imala samo 17, on 27 godina. U vezi su bili tri godine nakon čega su raskinuli.