'Usred pandemije ja sam dobio novi bubreg, nakon toga i sina!'

Svoj novi bubreg, a s njim i novi život, dobio je i Mario Šarić (42) iz Sesveta, koji je 3. srpnja ove godine, za vrijeme epidemije, usred noći dobio poziv s Rebra

<p>Dok epidemija ne posustaje i baca zdravstveni sustav na koljena, transplantacijski program u Hrvatskoj, koji je i jedan od najzahtjevnijih dijelova tog sustava, sjajno napreduje unatoč svemu. Brojke transplantiranih organa će do kraja godine, pokazuju statistike, biti tek nešto manje nego u 2019.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Usred pandemije dobio novi bubreg</strong></p><p>Primjerice, sjajna ekipa s Klinike za urologiju KBC-a Zagreb je u svibnju, nakon lock downa, obavila čak deset transplantacija bubrega u samo jednom tjednu. I u svim ostalim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj, u kojima se obavljaju transplantacije, liječnici su iznimno motivirani i ne dopuštaju da im epidemija stane na put, spašavaju živote bez obzira na iznimno teške okolnosti. Tako je u ovoj godini, zaključno s 18. listopada, transplantirano čak 196 organa u Hrvatskoj. Usporedbe radi, u cijeloj prošloj godini, kada je situacija bila uobičajena, presađeno ih je 300.</p><h2>Karcinom bubrega </h2><p>Svoj novi bubreg, a s njim i novi život, dobio je i <strong>Mario Šarić</strong> (42) iz Sesveta, koji je 3. srpnja ove godine, za vrijeme epidemije, usred noći dobio poziv s Rebra. Čekao ga je bubreg, javili su mu, koji mu je transplantiran već sljedećeg dana. Vratit ćemo se na Marijevu zdravstvenu priču, no moramo odmah spomenuti da se sreća za obitelj Šarić nastavila i u rujnu, kada je Marijeva supruga <strong>Ivana </strong>usred epidemije rodila sina <strong>Tomu</strong>, pa su blizanke <strong>Korina </strong>i <strong>Julija </strong>(8) dobile brata.</p><p>Mario je vedar i pričljiv čovjek, teško bi se u razgovoru s njime moglo naslutiti koje je muke prošao u svojoj bolesti. Jer 2011. godine mu je dijagnosticiran karcinom na oba bubrega. Na jednom veličine sedam centimetara, i na drugom tri i pol centimetra. Mario je tada imao samo 33 godine i bio je tek godinu dana u braku. Poražavajuća dijagnoza za tako mladog čovjeka koji tek zasniva obitelj, želi djecu.</p><p>- Prvotna ideja liječnika je bila da mi se izvadi samo jedan bubreg, a da se na drugome odstrani tumor. No procjene su pokazale da su mi šanse za preživljavanje ipak najbolje ako se odstrane oba bubrega.</p><h2>Genetski problem </h2><p>Tako je i bilo, pa sam od tada, do srpnja ove godine, proveo punih osam godina na dijalizi – priča nam Mario čiji je otac u međuvremenu, 2016. godine, također dobio karcinom bubrega, pa je pretpostavka da postoji genetski problem u obitelji.</p><p>Već i prije su liječnici Mariju rekli da ne postoje prepreke da dođe na listu za transplantaciju bubrega, osim jedne – imao je previše kilograma. Tako je morao mršavjeti, a uz medicinsku obradu je taj proces trajao pune dvije godine. I onda, baš kada je bio spreman, došao je lock down. Nije bilo druge nego se strpjeti, ići i dalje na dijalizu, čuvati se od moguće zaraze. A onda, 01. srpnja ove godine liječnici su rekli Mariju da je na listi za novi bubreg. Van svih očekivanja, poziv da je organ stigao došao je već dva dana kasnije, usred noći, u 3.30 izjutra.</p><p>- Nisam ja ni čuo telefon, kćerkica mi je došla u sobu i rekla da zvoni. Supruga i ja nismo se ni snašli kako treba, automatski smo se spremili i već u 6.30 smo bili na Rebru. Je li me bilo strah moguće zaraze u bolnici, s obzirom na to da nakon transplantacije imunitet padne na minimum? Jest, ali nisam u toj brzini o tome previše ni razmišljao. Rekli su mi da je riječ o bubregu mladića od samo sedamnaest godina koji je stradao u nekoj nesreći – kaže Mario dodajući da se u njemu kovitlalo bezbroj osjećaja.</p><h2>Šansa za život</h2><p>Dobiti tako mlad i kvalitetan bubreg šansa je za život koja se ne propušta, a s druge strane, Mario je razmišljao o tome kako je mladić čiji bubreg treba dobiti praktički dijete. Neka se obitelj, kaže, u svojoj najtežoj boli odlučila na takav plemenit čin, i njihova je tuga za njegovu obitelj značila sreću. Mario ni danas ne zna o kojoj se obitelji radi, jer po zakonu to ni ne smije znati, no beskrajno im je zahvalan na golemoj ljudskosti i hrabrosti.</p><p>Operativni zahvat je prošao kako treba, uz Marija je drugi bubreg dobio još jedan pacijent. Nakon tjedan dana Mario je već bio kod kuće, sa suprugom i blizankama, u očekivanju sina. A kada spominjemo blizanke Korinu i Juliju, riječ je o djevojčicama koje su začete IVF metodom potpomognute oplodnje, dok se Mario borio s karcinomom. Sinčić Toma začet je prirodnim putem, taman prije epidemije, i svoje je sestrice i roditelje usrećio krajem rujna. Tako ova obitelj živi punim plućima, ne dopuštajući da im bolesti i epidemija stanu na put.</p><p>Za njihovu sreću umnogome su zaslužni vrijedni i požrtvovni liječnici, koji su bez obzira na situaciju iznimno motivirani, što ističe i <strong>prof.dr. Željko Kaštelan</strong>, predstojnik Klinike za urologiju KBC-a Zagreb. Osim transplantacijskog programa, koji je otežan zbog manje doniranih organa nego u redovnim okolnostima, imaju i brojne pacijente kojim im svakodnevno prolaze kroz ambulante.</p><h2>Dobra organizacija </h2><p>- Ključna je dobra organizacija posla, i dajemo sve od sebe zbog naših bolesnika i transplantacijskog programa koji ne smije stati. Epidemija otežava situaciju, a budući da se bubreg mora transplantirati u roku od 24 sata, nekada je nemoguće u tom roku organizirati transport iz europskih zemalja. No bilo je dosta doniranih organa ovdje, u Hrvatskoj – kaže nam prof.dr. Kaštelan, dodajući da sada imaju novi problem. Neki pacijenti koji su dugo čekali na bubreg boje se doći na transplantaciju zbog moguće zaraze, odbacujući time šansu koju možda više neće dobiti. Njihov je strah razumljiv, no prof.dr. Kaštelan ističe da se u bolnici maksimalno trude osigurati sve uvjete zaštite pacijenata.</p><p>Na nedavno održanoj online konferenciji za novinare o transplantacijama, prof.dr. Branislav Kocman, voditelj transplantacijskog tima za jetru KB-a Merkur, istaknuo je da je u cijelom svijetu došlo do redukcije transplantacija i razmjene organa, no unatoč tomu, prof.dr. Kocman do kraja godine očekuje stotinu transplantiranih jetri na Merkuru.</p><h2>Presađivanja ne staju </h2><p>To je tek nešto manje od prošlih godina kada ih je bilo između 110 i 130. Slično je rekao i nefrolog iz KBC-a Rijeka, doc.dr. Sanjin Rački, ističući da su se vrlo brzo snašli u epidemiji te da je broj transplantiranih bubrega u riječkoj bolnici, u periodu od siječnja do kolovoza ove godine, tek pet posto manji od broja u istom periodu.</p>