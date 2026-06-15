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POLICAJCI U BOLNICI

U Splitu se prevrnuo policijski presretač, 'lovio' je motorista

Piše HINA,
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U Splitu se prevrnuo policijski presretač, 'lovio' je motorista
Foto: Dalmatinski portal

Oko 20 sati u Splitu u ulici Brnik, dogodila se prometna nesreća te je došlo do prevrtanja vozila koje je u vlasništvu MUP-a, naveli su iz policije.

Dva policajca su lakše ozlijeđena u nedjelju navečer kada je došlo do prevrtanja policijskog vozila, presretača, tijekom vožnje za motociklistom koji se nije htio zaustaviti, policajci su prevezeni u bolnicu, a motociklist je uhićen, izvijestili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Oko 20 sati u Splitu u ulici Brnik, dogodila se prometna nesreća te je došlo do prevrtanja vozila koje je u vlasništvu MUP-a, naveli su iz policije.

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Prema prvim informacijama policajci upućeni u bolnicu nakon prevrtanja vozila zadobili su lakše tjelesne ozljede.

Na mjestu događaja obavit će se očevid, priopćila je policija.

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Komentari 4
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