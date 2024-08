U spol se nije sumnjalo dok je alžirska boksačica gubila...

U svom rodnom Alžiru, Imane Khelif je nacionalna junakinja, dva puta je bila sportašica godine, ambasadorica je UNICEF-a. Rođena je kao žena, odgajana kao žena, i kao takvoj joj otac nije dao da se bavi boksom jer je to 'muški' sport. U ovoj muslimanskoj zemlji, uloge između muškaraca i žena su strogo podijeljene. Kad se rodi dijete, odnesu ga hodži koji dijete pregleda, obznani je li dječak ili djevojčica. U Alžiru se provodi i obrezivanje sve djece, i dječaka i djevojčica. Praksa poznata kao klitoderiktomija izvodi se na djevojčicama starima do 15 godina, a djevojčicama se uklanja vanjski dio klitorisa. Europski parlament kao i UN godinama rade an tome da se ta praksa zaustavi jer nema zdravstveno ni znanstveno uporište.

