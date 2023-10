U Srbiji uništili mandarine iz Hrvatske: 'Sadrže pesticid koji uzrokuje poremećaje kod djece'

Pošiljka mandarina iz Hrvatske koja je bila namijenjena izvozu na tržište Srbije zaustavljena je na granici i naloženo je da se uništi jer je prilikom kontrole utvrđeno da mandarine potiču iz lota za koji je utvrđeno da sadrži nedozvoljeni pesticid klorpirifos, potvrđeno je u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, prenosi Telegraf Biznis.

Sistem Europske unije za brzo obavještavanje o sigurnosti hrane (RASFF) objavio je da je u uzorcima mandarina, uzetim 18. listopada, pronađeno 0,044 mg na kilogramu klorpirifosa, te da je naloženo da se mandarine unište.

Kako navode, ovo je druga sporna pošiljka mandarina iz Hrvatske zbog prisustva istog pesticida, s obzirom da je još jedna pošiljka vraćena u Hrvatsku. No bilo je i obrnuto - sredinom kolovoza je vraćena pošiljka breskva poslana iz Srbije u Hrvatsku.

'Pesticid može utjecati na nerođeno dijete'

Inače, prema uredbi o zabrani Europske komisije sve članice su 16. siječnja bile obvezne oduzeti odobrenje sredstvima za zaštitu bila koja sadrže klorpirifos s rokom zabrinjavanja zaliha do 16. travnja. Ministarstvo poljoprivrede ukinulo je njihovu registraciju na našem teritoriju i dopustilo je da se zalihe distribuiraju do 16. ožujka 2020. godine, a primjenjuju do 16. travnja 2020. godine. Pritom, 16.veljače zabranjen je uvoz voća i povrća u EU i iz trećih zemalja u kojima se nalazi kemikalija.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Radi se o pesticidu koji se u Hrvatskoj kao i u nekim drugim zemljama legalno upotrebljavao od 2006. godine i postao jedna od najiskorištenijih kemikalija za zaštitu usjeva, voća i povrća. Točnije, klorpirifos je od 2006. godine zabranjen za tretiranje voća i povrća u većini zemalja EU, osim u Švedskoj, Finskoj, Austriji, Njemačkoj, Danskoj, Irskoj, Latviji, Litvi, Sloveniji i Hrvatskoj, pisao je Jutarnji list.

Istraživanja i epidemiološki dokazi o njegovom negativnom utjecaju na ljudsko zdravlje posljednjih su se godina nizala jedno na drugo. Zaključak je tih studija bio kako postoji dokaz da izloženost klorpirifosu može utjecati na neurološki razvoj, pa i oštetiti još nerođeno dijete. Tako su ga povezivali s poremećajima u razvoju mozga, poremećajima pažnje (hiperaktivnosti) i hormonskog sustava kod djece, zaostajanjem u rastu, smanjenim kvocijentom inteligencije. Naravno, veliki farmaceutski lobiji i kompanije opovrgavali su slične studije.