Tlak zraka je u padu, idućih sati pojačat će vjetar južnog smjera, što najavljuje približavanje hladne fronta sa sjeverozapada. U ovim trenucima još je pretežno vedro u većini predjela, iako ima umjerene pa i povećane naoblake u gorju, na širem riječkom području i na jugu, prognozira za srijedu N1.

Idućih sati već treba računati na predfrontalne nestabilnosti, no oborina će se jače intenzivirati tek kasnije poslijepodne i navečer, najprije na sjeveru i sjeverozapadu zemlje, i onda tijekom noći i u središnjoj Hrvatskoj, na sjevernom Jadranu, gdje može biti i pojave neverina.

Što se kontinenta tiče, idućih sati jačat će jugozapadnjak, osobito na zapadu zemlje, gdje će na trenutke ponegdje biti i olujnih udara, u gorju vrlo vjerojatno i orkanskih.

Stoga ne čudi da je na snazi Meteoalarm, sustav upozorenja DHMZ-a koji upozorava na današnje vjerovite prilike. Budite na oprezu!

Prognoza za srijedu

Srijeda će opet biti promjenljiviji dan, ali u istočnoj Hrvatskoj kiša je mjestimice moguća tek navečer, i to u zapadnijim predjelima. Danju djelomice sunčano i ugodno toplo, uz najvišu temperaturu između 20 i 23 °C. Puhat će umjeren jugozapadnjak, mjestimice i s jakim udarima, piše HRT.



U središnjoj Hrvatskoj još vjetrovitije, ponegdje i uz olujne udare. Danju djelomice sunčano, a tek prema večeri naoblačenje sa sjevera koje će donijeti i mjestimičnu kišu. Najviša dnevna temperatura oko 20 °C, a jutarnja oko 10 °C.



U gorju i na sjevernom Jadranu promjenjive naoblake bit će tijekom cijelog dana, a mjestimice je moguća i kiša u malim količinama. Bit će razmjerno vjetrovito, uz umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar, u gorju i s olujnim udarima.



U Dalmaciji malo slabiji vjetar, južni i jugo, a more malo do umjereno valovito. Izmjenjivat će se sunčana i oblačna razdoblja, a samo lokalno će pasti i malo kiše, najčešće navečer i u noći na četvrtak. Najviša dnevna temperatura zraka 20 ili 21 °C.



Podjednaka i na jugu Hrvatske, gdje će također biti i duljih sunčanih razdoblja. Ipak, mjestimice uz jači razvoj oblaka može pasti i malo kiše, uglavnom poslijepodne i navečer. Puhat će većinom umjeren južni vjetar i jugo.

Do vikenda promjenjivo, na kopnu i svježije



"Promjenljivo i nestabilno vrijeme zadržat će se do petka. Uz izmjenu oblaka i sunca, lokalno može pasti i malo kiše. U petak popodne kiša će na Jadranu biti najčešća, mjestimice i u obliku pljuskova s grmljavinom. Navečer će pak zapuhati jaka bura, pod Velebitom i s olujnim udarima te najaviti sunčan i stabilan vikend.



I na kopnu radni dio tjedna promjenjivi, uz više oblaka i mjestimično malo kiše, glavninom u noći na četvrak te u petak popodne, kada može i zagrmjeti. Jugozapadnjak će u petak popodne okretati na sjeverni vjetar, pa će se osim vremenskih - i biometeorološke prilike za vikend poboljšati.", prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.