U srijedu kreću prosvjedi pred bolnicama, najavili i veliki prosvjed na zagrebačkom trgu

Medicinske sestre i tehničari te drugi zaposlenici u sustavu zdravstva poput čistačica i kuharica najavili su prosvjed ispred zdravstvenih ustanova 3. svibnja. Traže povećanje plaća za 10 posto te da ih na razgovor primi i premijer.

Najavili su polusatnu stanku, ali i veliki prosvjed na Trgu bana Jelačića najavljuju na Dan sestrinstva.

Nakon Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara prosvjedu su se pridružili i iz Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi. .

- Zajedno sa sestrinskim sindikatom krenut ćemo u prosvjedne aktivnosti. Tražimo ravnopravnost i dostojanstvo svih radnika u sustavu i tražimo da ministar i predsjednik Vlade konačno prepoznaju da u sustavu zdravstva postoje i drugi radnici osim liječnika. To su zdravstveni i nezdravstveni radnici koji su potrebni sustavu i pacijentima - izjavio je Stjepan Topolnjak, predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi.

Komentirajući današnju odluku Vlade o povećanju koeficijenata u zdravstvu Topolnjak je kazao kako se radi o povećanju samo za liječnike i "vraćanju koeficijenata koji su za 3 posto umanjeni prvostupnicima te srednjoj stručnoj spremi u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti 2013. godine".

- Tražimo najmanje 10 posto za sve radnike u sustavu zdravstva - naglasio je.

Najavio je da će se "mini prosvjedi sa sada organizirati u vrijeme pauze na koju svi imaju pravo". Kreću s prosvjedima u srijedu ispred bolnica u Splitu, KB Dubrave i OB Dubrovnik. Svakim danom zaključno s 10. svibnja.

Onda će organizirati veći prosvjedni skup na Trgu bana Jelačića u Zagrebu 12. svibnja na Dan sestrinstva. Međutim, o tome svi moraju dogovoriti s drugim sindikatima i Komorom.

Ministar Vili Beroš se osvrnuo nakon sjednice Vlade osvrnuo na prosvjede koje najavljuje sestrinski sindikat, nezadovoljan povišicom koeficijenata u današnjoj vladinoj uredbi. Kazao je kako je u "srpnju prošle godine za magistre sestrinstva koeficijent povećan za 34 posto, a za glavne sestre u županijskim bolnicama za 11,39 posto".

U danas predstavljenoj uredbi također je, kaže, ispravljena i "povijesna nepravda iz 2012. godine kada je SDP-ova vlada snizila koeficijent sestrama za četiri posto". To znači da je danas za prvostupnice sestrinstva i srednju stručnu spremu povećan koeficijent od 3 do 5,4 posto.

Podsjetio je da će do kraja lipnja biti donesen novi zakon o plaćama u javnim i državnim službama, a nakon toga slijedi izrada dviju uredbi o koeficijentima za javne i državne službe do kraja godine. To će biti način da ovu priču s koeficijentima i domino-efektima neutraliziramo i ujednačimo tako da nitko ne bude zakinut, poručio je.

O najavljenom prosvjedu medicinskih sestara i tehničara pred bolnicama premijer Andrej Plenković rekao je kako je ministar zdravstva Vili Beroš nakon Vlade vjerojatno govorio o uredbi što se tiče koeficijenata za liječnike i drugo medicinsko osoblje. Spomenuo je i kako su prošle godine povećane plaće medicinskim sestrama.

Upitan hoće li njih primiti isto kao i liječnike odgovorio je: "Razgovaramo stalno, nije sad to neki sport - treba doći do premijera pa će se sve riješiti. To isto treba staviti u neke realne okvire", podsjetivši da Vlada preko tri godine radi u kriznim uvjetima postižući pozitivne rezultate.

