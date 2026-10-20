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U srijedu u Saboru: Zastupnici glasaju o rebalansu proračuna, novom šefu HRT-a...

Piše HINA,
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U srijedu u Saboru: Zastupnici glasaju o rebalansu proračuna, novom šefu HRT-a...
Zagreb: Sabor nije glasovao o novim sucima Ustavnog suda | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Zastupnici će također glasati o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona u prvom čitanju te nizu pravosudnih zakona, kojima se u Hrvatsku, između ostalog, uvodi doživotna kazna zatvora za najteža kaznena  djela i teško kazneno djelo protiv okoliša, tzv. ekocid.

Saborski zastupnici u srijedu će raspravljati o prijedlogu rebalansa državnog proračuna za 2026., no prije toga će glasati o nizu točaka dnevnog reda, među kojima su izbor novog glavnog ravnatelja HRT-a, izvješće glavnog državnog odvjetnika za 2025. i prijedlog opoziva predsjednika Vlade.

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Zastupnici će također glasati o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona u prvom čitanju te nizu pravosudnih zakona, kojima se u Hrvatsku, između ostalog, uvodi doživotna kazna zatvora za najteža kaznena djela i teško kazneno djelo protiv okoliša, tzv. ekocid.

Sabor će izabrati i novog potpredsjednika koji će na toj poziciji zamijeniti Furija Radina. Klub zastupnika nacionalnih manjina predložio je Armina Hodžića.

Glasat će se još o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, Zakona o protuminskom djelovanju, Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija te o drugim prijedlozima i izvješćima.

Nakon glasanja slijedi rasprava o izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2026., i projekciji za 2027. i 2028.godinu.

Prihodi su rebalansom povećani za 853,2 milijuna eura te iznose ukupno 36,6 milijardi eura. Strukturu rasta čine porezni prihodi koji bilježe porast od 527,6 milijuna eura i doprinosi koji su povećani za 171,7 milijuna eura kao rezultat rasta na tržištu rada.

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Zbog primjene mjera za stabilizaciju tržišta nafte i energenata, smanjene su trošarine koje bilježe pad od 226 milijuna eura. Rashodi su povećani za 745 milijuna eura, odnosno na ukupno 40,6 milijardi eura.

Dodatna sredstva za mirovine i plaće te socijalne naknade

Vlada ističe kako se ključna povećanja i prioriteti odnose na socioekonomski status građana kroz dodatna sredstva za mirovine i plaće te socijalne naknade. Inkluzivni je dodatak povećan za 185 milijuna eura, a dodatnih 40 milijuna eura osigurano je za produženje porodiljnog dopusta. Za energetske pakete mjera namijenjeno je 140 milijuna te još 240 milijuna za energetsku obnovu, obnovu od potresa, energetsku tranziciju i jačanje obrambenih sposobnosti.

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Uz to, Saboru se podnose prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova za Hrvatske vode, Hrvatske ceste, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Centar za restrukturiranje i prodaju, Hrvatske autoceste, HŽ Putnički prijevoz i HŽ Infrastrukturu.

Na dnevnom redu su potom izmjene i dopune Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2026.godinu. Tim se zakonom mijenja iznos zaduživanja na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala, kao i visina zaduženja za izvanproračunske korisnike.

Također, radi pojačanog investicijskog ciklusa i provedbe projekata povećava se visina postotka zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s pet na šest posto.

Radni dan Sabor će zaključiti Prijedlogom polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna za 2026. U tom razdoblju ukupni prihodi državnog proračuna iznosili su 17,3 milijarde eura, što je 15,5 posto više nego u prvoj polovici prošle godine. Ukupni rashodi državnog proračuna iznosili su 19 milijardi eura, što čini rast od 12,2 posto.

Prosječna mjesečna bruto plaća u promatranom razdoblju iznosila je 2163 eura (realni rast od četiri posto), dok je prosječna mjesečna neto plaća bila 1542 eura (realni rast od tri posto). Inflacija, mjerena indeksom potrošačkih cijena, iznosila je 4,6 posto. Rastu potrošačkih cijena najviše je pridonio međugodišnji rast cijena usluga i energije.

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