Muškarac poginuo u eksploziji u Stockholmu, žena ozlijeđena

Muškarac koji je teže ranjen u nedjelju u eksploziji na ulazu u postaju stockholmske podzemne željeznice preminuo je u bolnici, javio je The Sun. Žena koja se našla u blizini u trenutku eksplozije ranjena.

Po izvještajima švedskih portala, muškarac je podigao s poda nepoznatu napravu nakon čega je ona eksplodirala.

Man injured after object he picked up near #Stockholm metro explodes https://t.co/FRQW31yohD pic.twitter.com/mNt3Vf8F0K