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REMEĆENJE JAVNOG REDA I MIRA

Načelnik općine Sveti Ivan Žabno napao auto u kojem je bilo dijete. Oduzeli mu oružje

Piše 24sata,
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Načelnik općine Sveti Ivan Žabno napao auto u kojem je bilo dijete. Oduzeli mu oružje
Foto: PU istarska
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Policija im je izrekla mjere opreza zabrane približavanja te uspostavljanja i održavanja veze s 31-godišnjakom, a od 58-godišnjaka i 27-godišnjaka privremeno je oduzeto vatreno oružje koje su zakonito posjedovali

U Svetom Ivanu Žabnu dogodio se incident kada su tri muškaraca zbog ranijih međusobnih nesuglasica nasrnula na automobil u kojem su se nalazili 31-godišnjak i dijete.

Prema navodima policije, muškarci u dobi od 58, 27 i 23 godine prišli su zaustavljenom vozilu te vikom, galamom i udaranjem po automobilu na naročito drzak i nepristojan način narušavali javni red i mir. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira. 

Policija im je izrekla mjere opreza zabrane približavanja te uspostavljanja i održavanja veze s 31-godišnjakom, a od 58-godišnjaka i 27-godišnjaka privremeno je oduzeto vatreno oružje koje su zakonito posjedovali.

Načelnik 

EPodravina doznaje da je u remećenju javnog reda i mira sudjelovao i nezavisni načelnik Općine Sveti Ivan Žabno Nenad Bošnjak (58). 

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