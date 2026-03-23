Zrakoplov je na pisti udario u vozilo za spašavanje, koje je bilo tu zbog drugog incidenta...
STRAVA U NEW YORKU
U teškoj nesreći na aerodromu u New Yorku poginula dva pilota. Avion udario u vozilo na pisti...
Dvoje ljudi poginulo je u nesreći na aerodromu La Guardia u New Yorku, javlja BBC. U nesreći je ozlijeđeno više osoba, među njima je i dvoje vatrogasaca.
Zrakoplov je na pisti nakon slijetanja udario u vatrogasno vozilo, koje je bilo tu zbog drugog incidenta... Riječ je o avionu Air Canada Expressa koji je stigao iz Montreala...
- Hitni protokoli odgovora odmah su aktivirani - poručuju iz zračne luke.
Na teren su odmah izašle sve hitne službe, u avionu je bilo oko 70 ljudi, nakon nesreće zračna luka je zatvorena...
Više od 40 ljudi je završilo u bolnicu, nekoliko njih ima teške ozljede...
BBC piše kako su poginula dva pilota iz aviona.
