STRAVA U NEW YORKU

U teškoj nesreći na aerodromu u New Yorku poginula dva pilota. Avion udario u vozilo na pisti...

U teškoj nesreći na aerodromu u New Yorku poginula dva pilota. Avion udario u vozilo na pisti...
Zrakoplov je na pisti udario u vozilo za spašavanje, koje je bilo tu zbog drugog incidenta...

Dvoje ljudi poginulo je u nesreći na aerodromu La Guardia u New Yorku, javlja BBC. U nesreći je ozlijeđeno više osoba, među njima je i dvoje vatrogasaca.

Zrakoplov je na pisti nakon slijetanja udario u vatrogasno vozilo, koje je bilo tu zbog drugog incidenta... Riječ je o avionu Air Canada Expressa koji je stigao iz Montreala...

VIDEO Kaos u zračnoj luci u NY: Dvoje mrtvih u teškom sudaru!

- Hitni protokoli odgovora odmah su aktivirani - poručuju iz zračne luke.

Na teren su odmah izašle sve hitne službe, u avionu je bilo oko 70 ljudi, nakon nesreće zračna luka je zatvorena...

Više od 40 ljudi je završilo u bolnicu, nekoliko njih ima teške ozljede...

Avion udario u vozilo u zračnoj luci u New Yorku: Obustavili sve letove, kokpit totalno uništen
Avion udario u vozilo u zračnoj luci u New Yorku: Obustavili sve letove, kokpit totalno uništen

BBC piše kako su poginula dva pilota iz aviona.

