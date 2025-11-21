Pirotehničari i policijski psi pregledavaju najmanje dvije lokacije zbog prijetnje o postavljenim eksplozivnim napravama. Prijava je došla s nepoznate mail adrese
PRIJETNJE MAILOM
U tijeku evakuacija Gradskog poglavarstva i škole zbog dojave o skrivenim bombama
Zagrebačka policija i pirotehničari ušli su u petak ujutro Gradsko poglavarstvo zbog dojave mailom kako su ondje postavljene bombe. Kako doznajemo, čim su djelatnici dobili prijetnju izdana je naredba za evakuaciju.
U isto vrijeme ravnatelj Osnovne škole u Jelkovcu također je proveo evakuaciju svih učenika, nastavnog i drugog osoblja. Pozvani su roditelji, djeca su puštena kućama također zbog dojave oko postavljenih eksplozivnih naprava. I ondje traje pregled svih prostorija, a policija dežura na svim stranama u naselju.
Upozorenje o postavljenim napravama poslane su i na redakcije medija, a istraga je u tijeku.
