Obavijesti

News

Komentari 7
PRIJETNJE MAILOM

U tijeku evakuacija Gradskog poglavarstva i škole zbog dojave o skrivenim bombama

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
U tijeku evakuacija Gradskog poglavarstva i škole zbog dojave o skrivenim bombama
Foto: 24sata

Pirotehničari i policijski psi pregledavaju najmanje dvije lokacije zbog prijetnje o postavljenim eksplozivnim napravama. Prijava je došla s nepoznate mail adrese

Zagrebačka policija i pirotehničari ušli su u petak ujutro Gradsko poglavarstvo zbog dojave mailom kako su ondje postavljene bombe. Kako doznajemo, čim su djelatnici dobili prijetnju izdana je naredba za evakuaciju.

U isto vrijeme ravnatelj Osnovne škole u Jelkovcu također je proveo evakuaciju svih učenika, nastavnog i drugog osoblja. Pozvani su roditelji, djeca su puštena kućama također zbog dojave oko postavljenih eksplozivnih naprava. I ondje traje pregled svih prostorija, a policija dežura na svim stranama u naselju.

Upozorenje o postavljenim napravama poslane su i na redakcije medija, a istraga je u tijeku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Uhićeni bivši šef Jankomira, glavna sestra, i poduzetnik koji je radio i na SOA-inoj zgradi
KORUPTIVNA KAZNENA DJELA

Uhićeni bivši šef Jankomira, glavna sestra, i poduzetnik koji je radio i na SOA-inoj zgradi

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost
HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'
UDAR NA DŽEPOVE

HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'

Kao jedan od glavnih razloga povećanja cijene navodi se inflacija
Evo kako će izgledati Dolac dok traju radovi na obnovi tržnice!
KOŠTAT ĆE 25 MILIJUNA EURA

Evo kako će izgledati Dolac dok traju radovi na obnovi tržnice!

Kreće se u hitnu sanaciju, ali i u pripremu cjelovite obnove vrijedne do 25 milijuna eura, a za to vrijeme štandovi s voćem i povrćem sele se na nekoliko novih lokacija u neposrednoj blizini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025