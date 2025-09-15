Obavijesti

News

TRAGEDIJA

U traktorskoj nesreći poginuo bivši načelnik Bednje: Izgubio kontrolu na nizbrdici pa pao

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
U traktorskoj nesreći poginuo bivši načelnik Bednje: Izgubio kontrolu na nizbrdici pa pao
Foto: PIXSELL/

U ime Općine Bednja, načelnik Damir Poljak, Općinsko vijeće i djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela izrazili su duboku sućut obitelji i najbližima

U subotu poslijepodne u nesreći s traktorom preminuo je bivši dugogodišnji načelnik Općine Bednja Mirko Bistrović.

Bistrović je političku karijeru započeo kao HNS-ov načelnik Općine Bednja, funkciju koju je obnašao u tri mandata, ukupno 12 godina, sve do 2017. godine. Tijekom jednog mandata bio je i predsjednik Općinskog vijeća.

Osim političkog djelovanja, Bistrović je bio izuzetno aktivan u lokalnoj zajednici. Bio je počasni predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bednja i predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Bednja, s više od 60 godina staža u vatrogastvu. Bio je i predsjednik Hrvatsko-slovenskog društva prijateljstva te je aktivno sudjelovao u radu brojnih drugih udruga.

Varaždinska policija izvijestila je u subotu da je Bistrović smrtno stradao u tragičnoj nesreći u subotu, 13. rujna, oko 13:30 sati u Ulici Grofova Drašković u Bednji. Prema policijskim informacijama, 76-godišnji bivši načelnik upravljao je traktorom s prikolicom, koji se na nizbrdici nekontrolirano kretao. Bistrović je pao s traktora, a vozilo ga je potom zahvatilo prednjim kotačem, što je bilo smrtonosno.

U ime Općine Bednja, načelnik Damir Poljak, Općinsko vijeće i djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela izrazili su duboku sućut obitelji i najbližima, istaknuvši da će Bistrović svojim djelima, neumornim radom i ljubavlju prema svom kraju zauvijek ostati upisan u povijest Bednje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Užasni detalji ubojstva na Kupi u Karlovcu: 'On ga je namamio i ubio, a ona si je prepisala BMW'
PODIGNUTA OPTUŽNICA

Užasni detalji ubojstva na Kupi u Karlovcu: 'On ga je namamio i ubio, a ona si je prepisala BMW'

Amar je prijavljen nestalim 11. studenoga 2024., a njegovo tijelo pronađeno je tri dana kasnije na ušću Korane u Kupu. Ubojica je već tada bio uhićen zbog sitnih krađa...
Procurile poruke koje je slao osumnjičeni za ubojstvo: Ja sam Charlie Kirk, lažirao sam smrt...
NAKON ATENTATA

Procurile poruke koje je slao osumnjičeni za ubojstvo: Ja sam Charlie Kirk, lažirao sam smrt...

Ljudi koji su ga godinama poznavali kažu da je Tyler Robinson bio vrlo inteligentan, pratio je vijesti i većinu vremena provodio online ili igrajući igre...
VIDEO Zapalio se restoran na Trgu: 'Sve je bilo prepuno dima'
POŽAR U ZAGREBU

VIDEO Zapalio se restoran na Trgu: 'Sve je bilo prepuno dima'

Vidjeli smo vatru u kuhinji, sve je bilo puno dima. Srećom, vatrogasci su došli nakon samo par minuta, javlja nam čitatelj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025