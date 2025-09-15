U traktorskoj nesreći poginuo bivši načelnik Bednje: Izgubio kontrolu na nizbrdici pa pao

U subotu poslijepodne u nesreći s traktorom preminuo je bivši dugogodišnji načelnik Općine Bednja Mirko Bistrović.

Bistrović je političku karijeru započeo kao HNS-ov načelnik Općine Bednja, funkciju koju je obnašao u tri mandata, ukupno 12 godina, sve do 2017. godine. Tijekom jednog mandata bio je i predsjednik Općinskog vijeća.

Osim političkog djelovanja, Bistrović je bio izuzetno aktivan u lokalnoj zajednici. Bio je počasni predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bednja i predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Bednja, s više od 60 godina staža u vatrogastvu. Bio je i predsjednik Hrvatsko-slovenskog društva prijateljstva te je aktivno sudjelovao u radu brojnih drugih udruga.

Varaždinska policija izvijestila je u subotu da je Bistrović smrtno stradao u tragičnoj nesreći u subotu, 13. rujna, oko 13:30 sati u Ulici Grofova Drašković u Bednji. Prema policijskim informacijama, 76-godišnji bivši načelnik upravljao je traktorom s prikolicom, koji se na nizbrdici nekontrolirano kretao. Bistrović je pao s traktora, a vozilo ga je potom zahvatilo prednjim kotačem, što je bilo smrtonosno.

U ime Općine Bednja, načelnik Damir Poljak, Općinsko vijeće i djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela izrazili su duboku sućut obitelji i najbližima, istaknuvši da će Bistrović svojim djelima, neumornim radom i ljubavlju prema svom kraju zauvijek ostati upisan u povijest Bednje.