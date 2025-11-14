Obavijesti

News

Komentari 1
FANTASTIČNI TRIO IZ KB DUBRAVA

U tri dana operirali 12 hernija: 'U sali volimo slušati slavonske bećarce, Rolling Stones i Halida'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 4 min
U tri dana operirali 12 hernija: 'U sali volimo slušati slavonske bećarce, Rolling Stones i Halida'
2

Dr. Valentino Lisek, dr. Fedor Amić i dr. Dario Kožul, uspješno su operirali kile kod ukupno 12 pacijenata. Program se temelji na minimalno invazivnim tehnikama, čiji je cilj smanjenje trauma za pacijente, kraći oporavak i brže vraćanje na posao i svakodnevnim aktivnostima.

Ovaj tjedan u Kliničkoj bolnici Dubrava održan je specijalizirani operativni program nazvan Hernia Week, u kojem su tri vrhunska abdominalna kirurga, dr. Valentino Lisek, dr. Fedor Amić i dr. Dario Kožul, uspješno operirala kile kod ukupno 12 pacijenata. Program se temelji na minimalno invazivnim tehnikama, čiji je cilj smanjenje trauma za pacijente, kraći oporavak i brže vraćanje na posao i svakodnevnim aktivnostima.

Ova posebna inicijativa počela je kao odgovor na sve veću potražnju za minimalno invazivnim kirurškim zahvatima u Hrvatskoj. Dr. Fedor Amić (40), jedan od vodećih kirurga, otkriva kako je ideja za Hernia Week nastala nakon što su se kolege bavili operacijama debljine, poznatim kao barijatrijske operacije.

- Mislio sam da bi bilo dobro organizirati jedan Hernia Day, ali onda su mi kolege predložile da to bude cijeli tjedan - rekao je za 24sata dr. Fedor Amić.

Njegovi kolege dr. Valentino Lisek i dr. Dario Kožul dodaju kako su se na kraju dogovorili sa svojim šefovima i odobrili su im cijeli tjedan salu za operacije hernije.

Zahvate su izvodili u utorak, četvrtak i petak, a kirurzima su pomagale i anesteziologinja te medicinske sestre.

- Obično na jednom zahvatu budu dva ili tri liječnika. Ove godine zamolili smo šefove da nam daju operacijsku salu za cijeli tjedan samo za kile, i to je prošlo - dodaje dr. Valentino Lisek (36).

Iako minimalno invazivna kirurgija postaje sve popularnija u svijetu, u Hrvatskoj se njome, kaže, još ne bavi dovoljan broj kirurga.

- U Hrvatskoj tek oko 10% kila operiramo minimalno invazivno, što je premalo. Mi smo u KB-u Dubrava prije dvije godine počeli intenzivno raditi takve operacije, a prošle godine imali smo najviše minimalno invazivnih operacija u cijeloj Hrvatskoj - objašnjava dr. Lisek.

'Operacije od 40 minuta do sat vremena'

Za razliku od tradicionalnih operacija, koje zahtijevaju veliki rez i dug oporavak, minimalno invazivne metode omogućuju kirurzima da operiraju kroz male rezove, što smanjuje rizik od infekcija, bolova i skraćuje vrijeme hospitalizacije.

- Operacije traju od 40 minuta do sat vremena, pacijenti se već za sat vremena vraćaju na odjel, a sutradan idu kući - ističe dr. Amić.

Tijekom Hernia Weeka operirali su 12 pacijenata, koji su uglavnom bili u dobi od 36 do 70 godina, a mnogi od njih radno su aktivni.

- Kile su bolest radno aktivnog stanovništva. Najvažnije je da se pacijenti jave na vrijeme, dok je kila mala. Tad su idealni kandidati za minimalno invazivnu metodu i oporavak je mnogo brži - kaže dr. Lisek.

Za ovaj tjedan operirali su uglavnom preponske kile i ventralne (trbušne) kile, a pacijente su pažljivo birali prema medicinskim kriterijima.

- Pacijenti su morali biti u dobrom općem zdravstvenom stanju, kila nije smjela biti prevelika, a nisu smjeli imati prethodne operacije koje bi otežale postupak. Također, pacijent mora biti sposoban za laparoskopsku operaciju, a uz to neki lijekovi mogu biti kontraindikacija - objašnjava dr. Amić.

Minimalno invazivne operacije koje se obavljaju kroz male rezove s laparoskopijom omogućuju kirurzima da precizno operiraju kroz trbušnu stijenu bez potrebe za velikim incizijama. To uključuje nekoliko specifičnih metoda, koje nam je detaljno opisao dr. Dario Kožul.

- Radili smo TEP: Totalnu ekstraperitonealnu laparoskopsku hernioplastiku, koja se koristi za liječenje preponskih kila. Ova metoda ne uključuje ulazak u trbuh nego se pristupa kroz slojeve trbušne stijenke, gdje se kila reparira, a zatim postavlja mrežica koja pojačava trbušnu stijenku poput armature za zgradu. TAPP je Transabdominalna preperitonealna hernioplastika, također za preponske kile, no u ovom slučaju ulazimo u trbuh i pristupamo kili kroz trbušnu šupljinu. IPOM Plus metoda je za ventralne (trbušne) kile, gdje se kroz laparoskopiju zatvara kilni defekt i postavlja kompozitna mrežica unutar trbušne šupljine. Metoda LIRA je za ventralne kile, a uključuje rekonstruiranje trbušnog zida korištenjem kompozitnih materijala. Sve ove metode omogućuju brži oporavak i manje komplikacija u usporedbi s tradicionalnim kirurškim zahvatima - detaljno opisuje dr. Kožul.

A kako bi atmosfera u sali u kojoj provode cijele dane bila opuštenija, svaki kirurg ima svoju omiljenu glazbu, koju pušta tijekom operacija.

- Glazba nije samo pozadinski element, ona može pozitivno utjecati na radnu atmosferu - kažu kirurzi.

'Za operaciju kile čeka se od šest mjeseci do godinu dana'

Dario Kožul voli puštati Rolling Stonese, a Fedor Amić preferira Halida Bešlića i slavonske bećarce.

- Kad se radi u timu, nekako je opuštajuće slušati nešto što svi poznajemo, a Halid Bešlić i bećarci definitivno podižu atmosferu - kaže nam dr. Amić.

Valentino Lisek voli hrvatski pop, posebno Doris Dragović, koja je često na repertoaru kad on uđe u salu.

Na kraju objašnjavaju zašto je važno operirati na vrijeme kilu.

- Kile su česta pojava, posebno kod muškaraca, no i žene ih mogu imati. Glavni problem s kilama je taj što se mogu ukliještiti i izazvati ozbiljan problem. Kila može uključivati crijeva ili masno tkivo, a to može uzrokovati odumiranje tih struktura - objašnjava dr. Lisek.

Ako dođe do uklještenja, pacijent mora hitno na operaciju, a to, dodaje, povećava rizik od komplikacija.

Kirurzi ističu da je kile najbolje operirati što prije jer, kad se zapuste, postanu mnogo veće i zahtijevaju složeniju operaciju.

Tijekom ovog tjedna kirurzi su pokazali koliko minimalno invazivna kirurgija može biti učinkovitija u liječenju kila. No također su upozorili na ozbiljan problem dugih lista čekanja u Hrvatskoj. Za operaciju kile, dodaju, čeka se od šest mjeseci do godinu dana. A da osobe imaju kilu, mogu, dodaju, doznati i na ultrazvuku abdomena, dok još nije vidljiva prema van, no ističu kako na ultrazvuku abdomena obavezno treba zatražiti i ultrazvuk prednje trbušne stijenke.

Kroz ovakav pristup, Hernia Week postavlja visoke standarde za buduće operativne programe u Hrvatskoj, dok pacijentima donosi brži, sigurniji i manje bolan put do ozdravljenja. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće
RATNE STRAHOTE

Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće

VUKOVAR Grad Heroj više od tri mjeseca hrabro se borio s oko 2000 branitelja. Četnici, paravojne postrojbe i JNA sravnili su ga sa zemljom. Samo u jednoj noći na 21. studenoga pobili su preko 250 civila i vojnika, većina su bili pacijenti vukovarske bolnice. Objavljujemo rijetko viđene fotografije Associated Pressa na kojima su četnički zlotvori. Oprez, neke slike su uznemirujuće
Kako je pala 'kokainska banda' u Slavoniji? Imali su i poseban auto za skriveni prijevoz droge
DETALJI AKCIJE USKOKA

Kako je pala 'kokainska banda' u Slavoniji? Imali su i poseban auto za skriveni prijevoz droge

Mozak kriminalne skupine bio je H. T. (47) iz Belišća. Otprije je poznat policiji jer su kod njega ranije pronašli pravi arsenal oružja. Kokain su nabavljali u Sloveniji, prepakiravali i rasprodavali po Hrvatskoj
Noć užasa u Kijevu. U ruskom napadu stradale škola i bolnica. Poginula najmanje jedna osoba
HOROR U PONOĆ

Noć užasa u Kijevu. U ruskom napadu stradale škola i bolnica. Poginula najmanje jedna osoba

Najmanje jedanaest višekatnica u gradu pogođeno je tijekom noćnog napada, rekao je kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko. Spasitelji su evakuirali više od 40 ljudi iz pogođenih zgrada

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025