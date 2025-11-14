U tri dana operirali 12 hernija: 'U sali volimo slušati slavonske bećarce, Rolling Stones i Halida'

Ovaj tjedan u Kliničkoj bolnici Dubrava održan je specijalizirani operativni program nazvan Hernia Week, u kojem su tri vrhunska abdominalna kirurga, dr. Valentino Lisek, dr. Fedor Amić i dr. Dario Kožul, uspješno operirala kile kod ukupno 12 pacijenata. Program se temelji na minimalno invazivnim tehnikama, čiji je cilj smanjenje trauma za pacijente, kraći oporavak i brže vraćanje na posao i svakodnevnim aktivnostima.

Ova posebna inicijativa počela je kao odgovor na sve veću potražnju za minimalno invazivnim kirurškim zahvatima u Hrvatskoj. Dr. Fedor Amić (40), jedan od vodećih kirurga, otkriva kako je ideja za Hernia Week nastala nakon što su se kolege bavili operacijama debljine, poznatim kao barijatrijske operacije.

- Mislio sam da bi bilo dobro organizirati jedan Hernia Day, ali onda su mi kolege predložile da to bude cijeli tjedan - rekao je za 24sata dr. Fedor Amić.

Njegovi kolege dr. Valentino Lisek i dr. Dario Kožul dodaju kako su se na kraju dogovorili sa svojim šefovima i odobrili su im cijeli tjedan salu za operacije hernije.

Zahvate su izvodili u utorak, četvrtak i petak, a kirurzima su pomagale i anesteziologinja te medicinske sestre.

- Obično na jednom zahvatu budu dva ili tri liječnika. Ove godine zamolili smo šefove da nam daju operacijsku salu za cijeli tjedan samo za kile, i to je prošlo - dodaje dr. Valentino Lisek (36).

Iako minimalno invazivna kirurgija postaje sve popularnija u svijetu, u Hrvatskoj se njome, kaže, još ne bavi dovoljan broj kirurga.

- U Hrvatskoj tek oko 10% kila operiramo minimalno invazivno, što je premalo. Mi smo u KB-u Dubrava prije dvije godine počeli intenzivno raditi takve operacije, a prošle godine imali smo najviše minimalno invazivnih operacija u cijeloj Hrvatskoj - objašnjava dr. Lisek.

'Operacije od 40 minuta do sat vremena'

Za razliku od tradicionalnih operacija, koje zahtijevaju veliki rez i dug oporavak, minimalno invazivne metode omogućuju kirurzima da operiraju kroz male rezove, što smanjuje rizik od infekcija, bolova i skraćuje vrijeme hospitalizacije.

- Operacije traju od 40 minuta do sat vremena, pacijenti se već za sat vremena vraćaju na odjel, a sutradan idu kući - ističe dr. Amić.

Tijekom Hernia Weeka operirali su 12 pacijenata, koji su uglavnom bili u dobi od 36 do 70 godina, a mnogi od njih radno su aktivni.

- Kile su bolest radno aktivnog stanovništva. Najvažnije je da se pacijenti jave na vrijeme, dok je kila mala. Tad su idealni kandidati za minimalno invazivnu metodu i oporavak je mnogo brži - kaže dr. Lisek.

Za ovaj tjedan operirali su uglavnom preponske kile i ventralne (trbušne) kile, a pacijente su pažljivo birali prema medicinskim kriterijima.

- Pacijenti su morali biti u dobrom općem zdravstvenom stanju, kila nije smjela biti prevelika, a nisu smjeli imati prethodne operacije koje bi otežale postupak. Također, pacijent mora biti sposoban za laparoskopsku operaciju, a uz to neki lijekovi mogu biti kontraindikacija - objašnjava dr. Amić.

Minimalno invazivne operacije koje se obavljaju kroz male rezove s laparoskopijom omogućuju kirurzima da precizno operiraju kroz trbušnu stijenu bez potrebe za velikim incizijama. To uključuje nekoliko specifičnih metoda, koje nam je detaljno opisao dr. Dario Kožul.

- Radili smo TEP: Totalnu ekstraperitonealnu laparoskopsku hernioplastiku, koja se koristi za liječenje preponskih kila. Ova metoda ne uključuje ulazak u trbuh nego se pristupa kroz slojeve trbušne stijenke, gdje se kila reparira, a zatim postavlja mrežica koja pojačava trbušnu stijenku poput armature za zgradu. TAPP je Transabdominalna preperitonealna hernioplastika, također za preponske kile, no u ovom slučaju ulazimo u trbuh i pristupamo kili kroz trbušnu šupljinu. IPOM Plus metoda je za ventralne (trbušne) kile, gdje se kroz laparoskopiju zatvara kilni defekt i postavlja kompozitna mrežica unutar trbušne šupljine. Metoda LIRA je za ventralne kile, a uključuje rekonstruiranje trbušnog zida korištenjem kompozitnih materijala. Sve ove metode omogućuju brži oporavak i manje komplikacija u usporedbi s tradicionalnim kirurškim zahvatima - detaljno opisuje dr. Kožul.

A kako bi atmosfera u sali u kojoj provode cijele dane bila opuštenija, svaki kirurg ima svoju omiljenu glazbu, koju pušta tijekom operacija.

- Glazba nije samo pozadinski element, ona može pozitivno utjecati na radnu atmosferu - kažu kirurzi.

'Za operaciju kile čeka se od šest mjeseci do godinu dana'

Dario Kožul voli puštati Rolling Stonese, a Fedor Amić preferira Halida Bešlića i slavonske bećarce.

- Kad se radi u timu, nekako je opuštajuće slušati nešto što svi poznajemo, a Halid Bešlić i bećarci definitivno podižu atmosferu - kaže nam dr. Amić.

Valentino Lisek voli hrvatski pop, posebno Doris Dragović, koja je često na repertoaru kad on uđe u salu.

Na kraju objašnjavaju zašto je važno operirati na vrijeme kilu.

- Kile su česta pojava, posebno kod muškaraca, no i žene ih mogu imati. Glavni problem s kilama je taj što se mogu ukliještiti i izazvati ozbiljan problem. Kila može uključivati crijeva ili masno tkivo, a to može uzrokovati odumiranje tih struktura - objašnjava dr. Lisek.

Ako dođe do uklještenja, pacijent mora hitno na operaciju, a to, dodaje, povećava rizik od komplikacija.

Kirurzi ističu da je kile najbolje operirati što prije jer, kad se zapuste, postanu mnogo veće i zahtijevaju složeniju operaciju.

Tijekom ovog tjedna kirurzi su pokazali koliko minimalno invazivna kirurgija može biti učinkovitija u liječenju kila. No također su upozorili na ozbiljan problem dugih lista čekanja u Hrvatskoj. Za operaciju kile, dodaju, čeka se od šest mjeseci do godinu dana. A da osobe imaju kilu, mogu, dodaju, doznati i na ultrazvuku abdomena, dok još nije vidljiva prema van, no ističu kako na ultrazvuku abdomena obavezno treba zatražiti i ultrazvuk prednje trbušne stijenke.

Kroz ovakav pristup, Hernia Week postavlja visoke standarde za buduće operativne programe u Hrvatskoj, dok pacijentima donosi brži, sigurniji i manje bolan put do ozdravljenja.