Četrnaest djevojaka istrčat će na 10. Ženskoj alki u Trilju. Sve čvrsto u ruci drže koplje i gađaju okom sokolice, ciljajući sridu...
U Trilju starta ženska Alka! Bili smo s njima na treningu: 'Svaka se nada barem jednoj sridi...'
Idemo Vihore, pokažimo sad nas dvoje što znamo. Šaputala je mlada alkaruša svome konju na uho koji je već idući trenutak poput vihora u galopu pojurio niz trkalište u Trilju tijekom priprema za 10. Žensku alku, koja je prvi put održana 2015. godine kada se u Sinju održavala 300. jubilarna sinjska alka.
