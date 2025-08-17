Obavijesti

PRECIZNE ALKARUŠE PLUS+

U Trilju starta ženska Alka! Bili smo s njima na treningu: 'Svaka se nada barem jednoj sridi...'

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
Četrnaest djevojaka istrčat će na 10. Ženskoj alki u Trilju. Sve čvrsto u ruci drže koplje i gađaju okom sokolice, ciljajući sridu...

Idemo Vihore, pokažimo sad nas dvoje što znamo. Šaputala je mlada alkaruša svome konju na uho koji je već idući trenutak poput vihora u galopu pojurio niz trkalište u Trilju tijekom priprema za 10. Žensku alku, koja je prvi put održana 2015. godine kada se u Sinju održavala 300. jubilarna sinjska alka.

Prodao je pive za milju eura na Thompsonovom koncertu, a još nije ništa isplatio konobarima?
Ugostiteljska tvrtka Lioness Top Events Crew kojoj je na čelu Brane Rajič branili su osoblju na Thompsonovom sinjskom koncertu uzimanje bakšiša dok su radili gladni i žedni
VIDEO Oluja pogodila Slavoniju: Odjedanput je počeo padati led!
Za svaku regiju označen je žuti alarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, dok riječka regija dodatno ima i narančasti alarm zbog toplinskog udara
STIŽE NEVRIJEME Jaka oluja mogla bi razbiti toplinski val! Cijela zemlja je pod alarmom
Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme s pljuskovima i grmljavinom u unutrašnjosti te jakom burom na Jadranu. Temperature niže na kopnu, dok će na moru biti vruće.

