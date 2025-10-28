Obavijesti

TEŠKA PROMETNA NESREĆA

Bježali su policiji u ukradenom autu pa pali u kanal. Poginula dva Hrvata i Srbin u Njemačkoj

Bježali su policiji u ukradenom autu pa pali u kanal. Poginula dva Hrvata i Srbin u Njemačkoj
Foto: Feuerwehr Braunschweig

BMW je jurio, sudarao se s drugim vozilima i na kraju je upao u vodu. Sva trojica su poginula na mjestu nesreće. Na terenu su bili vatrogasci, helikopter, brodovi, ronioci

Do teške prometne nesreće došlo je u subotu kod Mittellandkanala u blizini njemačkog Braunschweiga. Fenix magazin piše da su poginuli državljanin (34) Srbije te dojica Hrvata stari 25 i 31 godinu. Policija nesreću i dalje istražuje no ono što se zasad zna je da je vozač iz Srbije bježao policiji. Riječ je o BMW-u registarskih oznaka iz Münchena koji je uzet u najam no nakon isteka najma nije vraćen. Vozač je pokušao pobjeći policijskoj kontroli na autocesti A1 kod Braunschweiga. Jurio je, prešao na cestu B2 pretjecao s desne strane i sudario se s više vozila. Pritom je oštetio pet auta. BMW je onda uradio u zaštitnu ogradu, prešao u suprotan smjer i sudario se s Volkswagenom u kojem su bili 47-godišnja žena i 53-godišnji muškarac iz Hamburga. BMW je nakon sudara sletio u Mittellandkanal.

Krenula je velika akcija spašavanja. Korišteni su brodovi, helikopter, na terenu su bili i ronioci, a korištena je specijalna oprema. Cesta B4 je bila potpuno zatvorena u tom dijelu, kao i plovni put kanala. 

Sva trojica iz BMW-a poginuli su na mjestu nesreće. Jedno tijelo su izvukli iz kanala, a preostalu dvojicu su iz smrskanog auta. 

Žena i muškarac iz Volkswagena su teško ozlijeđeni. Muškarac se u bolnici i dalje bori za život. 

