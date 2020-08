U Uštici kod Jasenovca otvoren je Romski memorijalni centar

<p>Memorijalni centar Uštica otvorili su saborski zastupnik romske nacionalne manjine <strong>Veljko Kajtazi</strong> i zagrebački gradonačelnik <strong>Milan Bandić. </strong></p><p>Kajtazi je govoreći na otvaranju centra podsjetio je da je na današnji dan 1944. u Auschwitzu uništena posljednja skupina Roma te se na taj dan komemorira svim romskim žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu.</p><p>"Na ovom mjestu komemoriramo žrtvama ustaškog režima prisjećajući se svih romskih i neromskih žrtava iz tog režima", rekao je Kajtazi te izrazio nadu da će Romski memorijalni centar Uštica postati mjesto okupljanja, a ne prijepora. Mi ćemo se sigurno potruditi da tako bude te se nadam da će nas i drugi u tome slijediti, dodao je.</p><p>Romi su na prostoru Uštice bili izloženi iživljavanju, pljački i genocidu, no transgeneracijsku bojazan, nepovjerenje i socijalnu isključenost Romi do danas osjećaju. Ovo je zato iznimno važna poruka prema Romima i siguran sam, da će ovaj projekt biti temelj za rješavanje i brojnih drugih problema koje do danas nismo uspjeli riješiti, rekao je Kajtazi.</p><p>Nakon svečanog otvorenja održan je i tradicionalni komemorativni program. Pročitana su neka od imena Romkinja i Roma ubijenih i pokopanih u Uštici. Na komemoraciji su bili i predstavnici vjerskih zajednica u Hrvatskoj, paroh <strong>Dragan Antonić</strong>, velečasni <strong>Pejo Oršolić</strong> i efendija <strong>Alen Crnkić.</strong></p><p>Romski memorijalni centar Uštica u istoimenom je selu, nadomak Jasenovca jedna je od lokacija na kojoj su ubijane romske žrtve deportirane u koncentracijski logor Jasenovac. U sklopu Memorijalnog centra nalazi se romsko groblje s 21 masovnom grobnicom.</p>