Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije i idućeg će tjedna organizirati cijepljenje u Općoj bolnici Varaždin, u dvorani 1 u podrumu Kirurgije i to u utorak od 8 do 13 te u srijedu od 13 do 18 sati

Četiri covid pozitivne osobe umrle su u protekla 24 sata u Varaždinskoj županiji, a potvrđena su 122 nova slučaja zaraze koronavirusom, izvijestio je u nedjelju županijski Stožer civilne zaštite. U subotu je testirano 299 osoba. U Općoj bolnici Varaždin na liječenju je 179 pozitivnih pacijenata od kojih je 13 na respiratoru. Od jučer se oporavilo 346 osoba pa broj aktivnih slučajeva iznosi 2574. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije i idućeg će tjedna organizirati cijepljenje u Općoj bolnici Varaždin, u dvorani 1 u podrumu Kirurgije i to u utorak od 8 do 13 te u srijedu od 13 do 18 sati.