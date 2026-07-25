Obavijesti

News

Komentari 0
TUŽNO

U Vinkovcima uz Bosut pronašli tijelo (44). Policija: Nema dokaza kaznenog dijela

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
U Vinkovcima uz Bosut pronašli tijelo (44). Policija: Nema dokaza kaznenog dijela
Foto: Policija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tijekom policijskog postupanja utvrđen je identitet mrtvog tijela, radi se o 44-godišnjaku iz Vinkovaca, objavila je policija

Vinkovački policajci pronašli su mrtvo tijelo uz rijeku Bosut u Vinkovcima u 15,35 sati. 

 - Na temelju naloga nadležnog državnog odvjetništva policijski službenici su na mjestu događaja, uz stručnu pomoć mrtvozornika, proveli očevid te pritom nisu utvrđeni elementi kaznenog djela, a tijekom policijskog postupanja utvrđen je identitet mrtvog tijela, radi se o 44-godišnjaku iz Vinkovaca - objavila je PU vukovarsko-srijemska.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'TUGA I MUK' Trojica mladića autom sletjela kod Pleternice. Ispao i poginuo 18-godišnjak
TEŠKA NESREĆA

'TUGA I MUK' Trojica mladića autom sletjela kod Pleternice. Ispao i poginuo 18-godišnjak

Zbog obavljanja očevida lokalna cesta LC 41059 bila je zatvorena za sav promet od 23.40 do 5 sati, a promet se odvijao obilaznim pravcima...
DOZNAJEMO Uhitili ugostitelja koji se žalio jer mu je porezna zatvorila kafić! Evo zbog čega
U ŠIBENIKU

DOZNAJEMO Uhitili ugostitelja koji se žalio jer mu je porezna zatvorila kafić! Evo zbog čega

Ugostitelj koji je medijima rekao da su mu djelatnici Porezne uprave zatvorili kafić zbog posluživanja izvan radnog vremena i bez izdavanja računa. 24sata doznaje da je uhićen zbog prijetnji djelatnicima Porezne
FOTO KOLONE I ZASTOJI Otvoren tunel Sv. Rok nakon nesreće: 'Čekali smo sat vremena...'
PROBLEMI NA CESTAMA

FOTO KOLONE I ZASTOJI Otvoren tunel Sv. Rok nakon nesreće: 'Čekali smo sat vremena...'

Zbog prometne nesreće u tunelu Krpani u smjeru Zagreba prekida se promet u tunelima Sveti Rok, ﻿Ledenik ﻿i Bristovac ﻿u smjeru Zagreba, javili su iz HAK-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026