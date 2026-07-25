Tijekom policijskog postupanja utvrđen je identitet mrtvog tijela, radi se o 44-godišnjaku iz Vinkovaca, objavila je policija
TUŽNO
U Vinkovcima uz Bosut pronašli tijelo (44). Policija: Nema dokaza kaznenog dijela
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Vinkovački policajci pronašli su mrtvo tijelo uz rijeku Bosut u Vinkovcima u 15,35 sati.
- Na temelju naloga nadležnog državnog odvjetništva policijski službenici su na mjestu događaja, uz stručnu pomoć mrtvozornika, proveli očevid te pritom nisu utvrđeni elementi kaznenog djela, a tijekom policijskog postupanja utvrđen je identitet mrtvog tijela, radi se o 44-godišnjaku iz Vinkovaca - objavila je PU vukovarsko-srijemska.
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