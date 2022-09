U Vukovaru manje od 30 posto Srba, gube pravo na ćirilicu. Penava već najavio promjene

Državni zavod za statistiku objavio je danas detaljne podatke o Popisu stanovništva 2021. prema kojem je u Hrvatskoj 3.871.833 stanovnika, a u odnosu na 2011. broj stanovnika smanjio se za 413.056 osoba.

A prema popisu, u Vukovaru je bilo 23.175 građana, a od tog broja je 6890 građana srpske narodnosti, odnosno njih 29,73 posto.

To znači da Srbi u Vukovaru više nemaju pravo na ravnopravnu uporabu jezika i pisma.

Naime, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnim manjina određeno je da u jedinicama lokalne samouprave u kojima ima više od trećine stanovnika pripadnika pojedine nacionalne manjine, oni imaju pravo na ravnopravnu službenu upotrebu svog jezika i pisma.

Na popisu 2011. Vukovar je imao 34,87 posto Srba.

Penava: Vratit ću stvari na stanje prije 2011.

Taj pad od pet posto u broju Srba u Vukovaru je za N1 televiziju komentirao i Ivan Penava, a gradonačelnik odbacuje iseljavanje kao razlog, već krivi popis iz 2011. godine.

- Ti podaci su na tragu onoga što već više od 10 godina govorimo. Podaci govore u prilog tome da je popis stanovništva obavljen po prošlom popisu netočan i ti podaci dovode pod znak pitanja kome je bilo u cilju u Vukovar implementirati lažne podatke, dovesti do napetosti, da se pripadnici srpske manjine moraju osjećati nelagodno jer je netko eksperimentirao s lažnim podacima. Naša tragedija u Hrvatskoj je da je nas 400 tisuća manje u državi, da ljudi bježe glavom bez obzira. To se reflektira u svim gradovima. Na to još nadolijevati tematiku koja u realnim brojakama nema mjesta govori samo o malicioznosti razmišljanja nekoga tko je htio nametnuti prava koja nikad nije ni imao - rekao je, a na pitanje odakle informacija da su podaci iz 2011. lažni, Penava objašnjava:

- Popis stanovništva koji je u Vukovaru proveden prošle godine, za njega sam bio nadležan. Bio sam prva osoba u hijerarhiji za korektnost popisa. Tko je bio 2011. i kakvi su mehanizmni bili, zašto se pustilo to na taj način, nisu smjeli dozvoliti da se buši bilo gdje u Hrvatskoj. Nismo smjeli dopustiti da se na tako ozbiljnoj stvari netko igra. I tad smo iznijeli podatke da nas nema 28.000 u Vukovaru, da nas je oko 23.000. Nažalost RH nam nije osigurala istinu i točne podatke, to smo ovaj put napravili kako je trebalo, vratili smo mir u grad Vukovar. Nadam se da smo osigurali bar 10 godina stabilnosti u gradu. Nažalost konotacije odljeva stanovništva je nešto što je gotovo primjer za cijelu Hrvatsku. Vlada se ne bavi tim problemom. Dok se brine o stranačkim uhljebima, resursi zemlje nisu na raspolaganju hrvatskom narodu i zato imamo negativne trendove - kaže te ističe da ne bi mogao pobijediti na zadnjim lokalnim izborima da za njega nije glasao velik broj građana srpske nacionalne manjine.

Na pitanje mijenja li se sad nešto oko jezika ili pisma srpske manjine u Vukovaru, Penava je istaknuo da će sve vratiti na stanje prije 2011.:

- Predložit ću promjene i vratiti stvari na stanje od prije popisa 2011. kad smo na temelju lažnih podataka bili prisiljeni na neke korake neprirodnim načinom, neprirodnim putom. Postoje načini dozrijevanja kad su mogući koraci prema naprijed. Ako se ti koraci rade na silu, onda se dobije kontraudar. Svakom pripadniku manjine treba izaći ususret, ali preduvjet za to je jako povjerenje i stajalište da smo svi u poziciji napretka. Dok imate destruktivne misli i politike i izjave o velikosrpskoj politici ili odlikovanjima Šešelju, jasno je da u Vukovaru hrvatski narod kao većinski nema manevarskog prostora učiniti iskorak prema naprijed - rekao je.

- Nijedno pravo koje je iskamčeno temeljem lažnog popisa nećemo ga pustiti niti ostaviti. Vratit ćemo situaciju na početnu poziciju. Ono što su neke strukture smišljeno progurale u Vukovaru, nećemo pustiti tek tako - kaže.

