'KO O ČEMU, SRBI O HEROJIMA'

U Vukovaru odgodili izložbu 'Srpkinja'. BBB u gradu stavili slike četnika i transparente

Piše Ivan Štengl, Bojana Mrvoš,
Foto: Bad Blue Boys Vukovar/Facebook

Ta izložba se danas trebala otvoriti. Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček zatražio je odgodu

Predsjednik Zajedničkog vijeća općina Dejan Drakulić objavio je kako se odgađa izložba fotografija 'Srpkinja, heroina Velikog rata'.

- S obzirom da je zahtjev gradonačelnika bio usmjeren na cijeli studeni kao mjesec stradanja, očekujemo i pozivamo ostale institucije u Vukovaru, prije svega Hrvatski dom, da sve programe koji su planirani za ovaj mjesec, odgode za prosinac - dodao je.

Bad Blue Boysi iz Vukovara po gradu su postavili velike fotografije četnika iz vremena pada grada heroja. Postavili su i transparente "Ko o čemu - Srbi o herojima" i, još veći, "Vlada RH ili RSK!?"...

Kako su objavili na društvenim mrežama, to je njihova reakcija na na najavljenu izložbu "Srpkinja - heroina Velikog rata" u Vukovaru.

Ta izložba se danas trebala otvoriti. Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček zatražio je odgodu, organizatori izložbe, Zajedničko vijeće općina Vukovar, Srpski kulturni centar Vukovar i Generalni konzulat Republike Srbije, potvrdili su da su dobili gradonačelnik zahtjev.

Foto: Bad Blue Boys Vukovar/Facebook

- Teško je dokučiti čemu takva izložba u Vukovaru baš sad u ovo vrijeme i čemu vraćanje toliko duboko u prošlost pored toliko materijala i toliko srpskih heroja iz nekih ne baš tako davnih ratova... 94,17% birača na referendumu o hrvatskoj samostalnosti 19.05.1991. zaokružilo je ZA na listiću. Dio njih nakon toga otišli su u rat iz kojeg se, nažalost, mnogi nisu vratili.  Teško je reći kakav bi danas bio postotak na nekom “takvom” ili “sličnom takvom” referendumu, barem sudeći prema onome što plasiraju medijske marionete na platnim listama onih s istim ciljevima. Onih kojima je uspjeh što više Hrvata živi po svijetu nego u Hrvatskoj. 
Teško je reći i koliko se mrtvih okreće u grobu, pa čak i oni koji grob nemaju, ako vide a vide, da je došlo do onoga “potom svoj na svome neće bit Hrvati” - stoji u dijelu objave BBB-a Vukovar.

Foto: Bad Blue Boys Vukovar/Facebook
OSTALO

