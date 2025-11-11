'Ko o čemu, Srbi o herojima': BBB u Vukovaru postavili slike četnika. Podignuli i transparent

Bad Blue Boysi iz Vukovara po gradu su postavili velike fotografije četnika iz vremena pada grada heroja. Postavili su i transparente "Ko o čemu - Srbi o herojima" i, još veći, "Vlada RH ili RSK!?"...

Foto: Bad Blue Boys Vukovar/Facebook

Kako su objavili na društvenim mrežama, to je njihova reakcija na na najavljenu izložbu "Srpkinja - heroina Velikog rata" u Vukovaru.

Ta izložba bi se danas trebala otvoriti, ali otvaranje je i dalje upitno... Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček zatražio je odgodu izložbe, organizatori izložbe, Zajedničko vijeće općina Vukovar, Srpski kulturni centar Vukovar i Generalni konzulat Republike Srbije, potvrdili su da su dobili gradonačelnik zahtjev.

- U ovom trenutku povišenih tenzija zaista ne vidim smisao da konzulat Republike Srbije u Vukovaru, u tjednu kada se kao Hrvati sjećamo najveće traume iz Domovinskog rata i želimo svi u tišini prisjetiti se tih strašnih zločina i žrtava i nekako biti kao zajednica posvećeni tom komemoriranju, da netko baš u tom tjednu organizira takve događaje u Vukovaru, meni to stvarno nije prihvatljivo - kazala je jučer o najavljenoj izložbi ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

Poruka Boysa

- Teško je dokučiti čemu takva izložba u Vukovaru baš sad u ovo vrijeme i čemu vraćanje toliko duboko u prošlost pored toliko materijala i toliko srpskih heroja iz nekih ne baš tako davnih ratova... 94,17% birača na referendumu o hrvatskoj samostalnosti 19.05.1991. zaokružilo je ZA na listiću. Dio njih nakon toga otišli su u rat iz kojeg se, nažalost, mnogi nisu vratili. Teško je reći kakav bi danas bio postotak na nekom “takvom” ili “sličnom takvom” referendumu, barem sudeći prema onome što plasiraju medijske marionete na platnim listama onih s istim ciljevima. Onih kojima je uspjeh što više Hrvata živi po svijetu nego u Hrvatskoj.

Teško je reći i koliko se mrtvih okreće u grobu, pa čak i oni koji grob nemaju, ako vide a vide, da je došlo do onoga “potom svoj na svome neće bit Hrvati” - stoji na početku objave BBB-a Vukovar.

Dalje navode:

- Teško je povjerovati i da će Srbi u Hrvatskoj živjeti bolje kad se na izložbi prisjete heroja iz Prvog svjetskog rata koji kao da je “jučer bio” usporedno s Domovinskim ratom čije se heroje i vrijednosti sustavno zatire. Teško je i žalosno za vidjeti da ima onih koji ne vide kako se ovdje ne radi o nekom plesu kola iz KUD-a nego podmuklo smišljenoj provokaciji a s obzirom na događanja i trenutno stanje s one strane istočne granice, vrlo vjerojatno bi bilo bolje i korisnije da se tamo pozabave kulturom, bio bi red (možda, baš možda, s obzirom na tradiciju - baš teško). Teško je razabrati da li ovakve odluke i poteze donosi Vlada RH ili RSK. Možda bi iduće godine uz Dan primirja kojim se obilježava kraj Velikog rata trebalo obilježiti i Vidovdanski atentat čime su ga isti ponosni slavljenici i započeli. Nešto kao cici mici izložba lika i djela heroja Gavrila Principa. Ili možda ipak da Vlada za team building obilježi pobjedničko hodočašće, do Krfa recimo. Teško je shvatiti i da ima onih koji se vlastitog imena, povijesti i kulture odriču i to na način da kontradiktorno promiču istu onu kulturu koja je našu htjela uništiti, međutim, još nas ima, još ima Hrvata. Neka živi Dinamo i majka Hrvatska.

