U Zadarskoj županiji provodi se pilot-projekt novog načina upisa djece u osnovnu školu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja odabralo je Zadarsku županiju za provedbu pilot-projekta novog modela prijave učenika za upis u prvi razred osnovne škole, a od sljedeće godine isti će model biti primijenjen u cijeloj Hrvatskoj, priopćeno je u četvrtak iz Zadarske županije.

Novost je u tome da roditelji više neće trebati sami prijavljivati dijete za upis u prvi razred jer će ono biti raspoređeno u školu prema upisnom području, u najbližu školu prema prebivalištu, odnosno boravištu. No to ne znači nužno da će dijete trebati pohađati školu koju je odredio sustav, ako to roditeljima ne odgovara, objašnjavaju iz Županije.

Dosad su tijekom predupisa roditelji sami prijavljivali dijete u školu koja odgovara upisnom području škole ili u neku drugu školu koju su sami htjeli odabrati te su fizički morali dolazili u školu ili ga prijaviti na neki drugi način, ovisno o tome je li škola omogućila prijavu djeteta elektronskim putem, podsjeća pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Zadarske županije Ivan Šimunić dodajući da će testiranje i sam upis u školu i dalje ostati isti.

"Roditelji će i dalje sami odlučivati o tome u koju će školu dijete upisati ako se ne narušava optimalan ustroj rada škole i ne onemogućuje upis školskim obveznicima upis u školu kojoj pripadaju prema upisnom području", ističe dodajući da je optimalni broj učenika u razrednom odjelu 24, minimalni 20, a maksimalni 28.

Ovisno o broju učenika u razrednim odjelima i ovisno o prostornim kapacitetima škola, nastojat će se rasteretiti pojedine škole koje su sada opterećene, ističe Šimunić te napominje da je riječ o procesu i da će trebati strpljenja i suradnje s ravnateljima škola i stručnim službama.

"Ovaj model upisa pomoći će bržem prelasku na jednosmjenski rad škola, što će pozitivno utjecati na sve aspekte rada škola", poručuje.

Na području Zadarske županije ukupno je u evidenciji 1768 djece dorasle za upis u prvi razred, od toga je 795 djece na području Grada Zadra.

Od prethodne godine 97 djece je s odgodom upisa i šestero s privremenim oslobađanjem od upisa koji će se pribrojiti ukupnom broju učenika u evidenciji.

Roditelji će do 31. ožujka dobiti pristup podacima na portalu e-građani

Nakon što resorni upravni odjel rasporedi učenike po školama, škole će, kada im Ministarstvo znanosti i obrazovanja omogući pristup aplikaciji, imati uvid u dostavljene podatke o djeci, pregled i korekciju te unijeti podatke o terminima psihofizičkog testiranja u školama za svako dijete pojedinačno.

Do 31. ožujka roditelji će dobiti pristup samom modulu e-upisi na portalu E-građani te će im svi podaci za njihovo dijete biti vidljivi, pa tako i raspored testiranja.

Budu li roditelji imali primjedbe ili želju za upis u školu s drugoga upisnog područja, moći će unijeti u sustav zahtjev za promjenu, objašnjava Šimunić.

Ističe da roditelji koji nemaju pristup sustavu e-građani moraju otići u školu najbližu prebivalištu i provjeriti je li njihovo dijete raspoređeno u tu školu, a tamo mogu i predati i zahtjev za promjenu škole ako.

Također, ako ustanove da dijete nije raspoređeno u najbližu školu, moći će se obratiti županijskom Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport na adresu e-pošte koja će biti objavljena na mrežnim stranicama škole.

Na školskim mrežnim stranicama bit će objavljeni i termini testiranja djece upravo za one roditelje koji nemaju pristup sustavu e-građani.

"Sam upis nema raspored, bit će omogućen nakon zatvaranja konačnih lista 17. lipnja 2023., gdje će roditelji u sustavu potvrditi upis, odnosno potpisati i priložiti upisnicu u sustav. Roditelji će to moći učiniti i dolaskom u školu ako nemaju pristup e-građani", rekao je pročelnik Ivan Šimunić te zaključio da roditelji sve mogu obaviti u udobnosti svoga doma jednim klikom, a s djetetom moraju doći u školu samo na testiranje i pregled.

