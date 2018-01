U zadnji tren donijeli odluku o odvojenom prikupljanju otpada

Kako od 1. veljače stupa na snagu Uredba o gospodarenju otpadom, zagrebačka Gradska skupština doslovno je u utorak u posljednji tren donijela odluku o odvojenom prikupljanju otpada. Za odluku je glasalo 26 zastupnika dok ih je 20 bilo protiv, a jedan suzdržan.

Iako je gradonačelnik Milan Bandić isticao kako će do tada sve biti spremno, to ipak nije tako.

Kako je istaknula pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Mirka Jozić, nema mjesta za paniku.

Zagrepčani će tijekom idućih šest mjeseci dobiti spremnike za miješani komunalni otpad, biootpad, papir i karton veličine 80, 120 i 240 litara i 1100 litara, kao i vrećice za otpadnu plastiku i metalnu ambalažu od 60 litara. Korisnik će dobiti dvije takve vrećice mjesečno.

U zgradama će dobiti četiri besplatne biorazgradive vrećice mjesečno za biootpad volumena 30 litara.

- Ako korisnik želi svaki dan iznositi smeće vam iz stana, a ne čekati da se popuni 30 litara, može si kupiti dodatne vrećice o svom trošku - istaknula je.

Spremnici moraju biti na predviđenim lokacijama, zaključanim smetlarnicama, ograđenim dvorištima, haustorima... Odnosno na lokacijama kojima bi se onemogućio pristup trećim osobama.

Ako ne postoji takva lokacija, spremnici se mogu nalaziti na javnoj površini, ali će morati biti ograđeni.

Ukoliko korisnici koji koriste zajednički spremnik ne postignu sporazum o njihovim udjelima, kriterij za određivanje udjela je omjer broja fizičkih osoba u kućanstvu.

Miješani i biootpad će se odvoziti jednom tjedno, papira i kartona, kao i plastike i metalne ambalaže dva puta mjesečno, krupnog otpada dva puta godišnje.

Jozić ističe kako odvoz neće poskupjeti, tj da će Grad poduzeti sve da do toga ne dođe.

U roku od 30 dana od dana stupanja odluke, Čistoća mora donijeti cjenik, a u roku od 90 dana treba korisnicima poslati obrazac o načinu korištenja usluge koji onda ima rok od 15 dana da ga ispuni.

Kriterij za obračun količine otpada i dalje je volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika, a za one koji koriste sanduke i preše je masa predanog otpada.

Propisane kazne za one koji neće odvajati otpad

Za one koji ne odvajaju otpad propisane su kazne, no tek kad se korisnicima osiguraju spremnici. Jozić ističe i kako su svjesni u Gradu da će bito teško to detektirati, posebno zato što je na javnoj površini teško kontrolirati baca li neka treća osoba otpad u spremnike stoga neće biti kolektivne kazne za cijelu zgradu.

Oporba je istaknula kako odluka nije dobra jer se odvoz i dalje naplaćuje prema volumenu spremnika, a ne prema stvarnoj količini otpada.

Švaljek: Prijedlog odluke napravljen je na brzinu

Sandra Švaljek u ime Kluba svoje nezavisne liste i HSLS-a te Tomislav Tomašević u ime Lijevog bloka odluku nisu podržali.

- Prijedlog odluke napravljen je na brzinu i bez puno razmišljanja o tome kako će u krajnjoj liniji djelovati na građane. To je zadovoljavanje forme i ništa više od toga. Građani će i dalje odvoz plaćati po nekoj virtualnoj, a ne stvarnoj količini otpada. Zaprimljeni volumen spremnika i broj odvoza nikako ne mogu predstavljati stvarnu količinu otpada - istaknula je Švaljek.

Tomašević: Odluka je nepravedna, neprovediva i nedorečena

Tomašević ističe da osnovna infrastruktura uopće nije riješena te da je ova odluka nepravedna, neprovediva i nedorečena.

- Najveći problem je da ostaje isti sustav naplate koji se temelji na volumenu spremnika, a ne na stvarno odloženom otpadu. Da bi se to individualiziralo, postoje brojne tehnologije, no ništa od toga se nije razmatralo jer se smatra da je to skupo iako nismo dobili nikakve podatke ni analize koje bi to potkrijepile. Sa ovakvim bazičnim sustavom će postati brojni problemi u zajedničkim spremnicima u višestambenim zgradama jer će oni koji će odvajati otpad na kraju biti zakinuti u odnosu na one koji ne odvajaju jer će plaćati na kraju prosjek. To je na neki način nepravedno i nestimulirajuće za one koji žele odvajati otpad - istaknuo je.

Mrak-Taritaš: Prvo treba educirati građane

Anka Mrak-Taritaš (Glas) istaknula je kako u odluci postoji niz problema te da je potrebno prvo educirati građane. Pita se što će dalje biti s tim otpadom.

Pročelnicu Jozić upitali smo hoće li sav taj otpad svejedno završiti na Jakuševcu.

Istaknula nam je kako Grad Zagreb ima ugovore s pojedinim tvrtkama koje otpad koji su građani odvajali, kao što su papir, metal, otkupljuju i recikliraju.