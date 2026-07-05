U Zadru nestala Gabrijela (16). Policija je traži već danima: Gdje je moje dijete, je li dobro?

U Zadru je 25. lipnja nestala 16-godišnja Gabrijela Jan Lončarić. Visoka je 165 cm, ima smeđu kosu i smeđe oči, u trenutku nestanka bila je odjevena u crnu majicu kratkih rukava, crne kratke hlače i bijele natikače Adidas, stoji na stranicama nestali.hr.

Foto: nestali.gov.hr

Gabrijela se udaljila s adrese prebivališta, njezin nestanak vodi se u Policijskoj upravi zadarskoj...

Policija moli sve koji imaju bilo kakve informacije o Gabrijeli Jan Lončarić da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese nestali@nestali.hr.

Foto: privatna arhiva

- Moja 16-godišnja kći Gabrijela nestala je 25. lipnja i od tada živimo u neizvjesnosti koja se riječima ne može opisati. Svako jutro budim se s nadom da će se vratiti, a svaka večer završava s istim pitanjem – gdje je moje dijete i je li dobro - rekla je majka djevojčice, piše N1.

- Molimo vas, nemojte samo proći pored ove objave. Pogledajte njezinu fotografiju, podijelite je i pomozite da dođe do što više ljudi. Možda upravo netko od vas ima informaciju koja će nas dovesti do naše djevojčice. Hvala od srca svima koji su uz nas, koji dijele objave i mole za našu Gabrijelu. Molimo vas da nastavite dijeliti. Dok god ljudi vide njezino lice, postoji nada da će se vratiti kući - apeliraju iz obitelji, piše ezadar.