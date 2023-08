U Zadru ostavili djecu u vrućem automobilu i išli u shopping. Policija: Nema kaznenog djela

Zadarska policija objavila je danas da je imala intervenciju u ponedjeljak poslijepodne na parkiralištu jednog trgovačkog centra, nakon što su građani dojavili da su djeca u dobi od osam i tri godine ostavljena u automobilu čeških registracija po velikoj vrućini.

Odmah su izašli na teren. Stigla je i Hitna.

Foto: Bjelovar live

Kad su se roditelji vratili iz shoppinga, nakon nekih 40-ak minuta, majka je postala neugodna i vulgarna prema djelatnicima Hitne pomoći.

- Rekla im je "Fuck off'!, umjesto da se zahvali! Svi su ostali zatečeni - rekla nam je čitateljica.

Iako su ostavili djecu u automobilu, policija kaže da tu nema elemenata kaznenog djela.

- Dolaskom policije pred trgovački centar, razgovarali su sa svjedocima i djelatnicima Hitne medicinske pomoći koja je utvrdila da su djeca u dobrom zdravstvenom stanju i da im životi nisu ugroženi. Prikupljanjem obavijesti od svjedoka, saznali su da je prozor na lijevoj strani vozila bio dijelom otvoren i da su vrata bila zaključana. Prema iskazu djeteta, s kojim se obavio obavijesni razgovor uz prisustvo psihologinje Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Zadru, dijete je reklo da su roditelji ostavili sva četvera vrata otvorena, a da je on zatvorio vrata zato što su smetala automobilima koji su dolazili i koji su bili parkirani - rekla je za RTL Danas službenica za mladež u Policijskoj upravi zadarskoj Ljiljana Gašperov Dujmović i dodala:

- Da su okolnosti bile drugačije, sigurno bi roditelji bili počinitelji kaznenog djela zbog povrede djetetovih prava. Roditelj posvajatelj, skrbnik ili druga osoba koja grubo zanemaruje prava djeteta, odnosno ne brine se o njemu, ugrožava njegovo zdravlje, kažnjava se zatvorom do tri godine. U slučaju teške tjelesne ozljede, odnosno povrede djetetovih prava, takve osobe mogu kazniti zavorom od jedne do osam godina. Ako je posljedica tragična onda je to zatvor od 3 do 15 godina - kazala je Gašperov Dujmović za Danas.hr