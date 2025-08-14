Nakon prometne nesreće muškarca su prevezli u bolnicu, gdje je tijekom poslijepodneva preminuo.
TRAGEDIJA
U Zadru udario pješaka (90) na zebri! Preminuo je u bolnici
Automobil je udario muškarca (90) na obilježenom pješačkom prijelazu, nakon čega se on srušio na kolnik.
Nesreća se dogodila u četvrtak u jutarnjim satima u Ulici Ante Starčevića u Zadru, a muškarca su zbog zadobivenih ozljeda prevezli u Opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom poslijepodneva preminuo od posljedica ozljeda.
Policijski službenici proveli su očevid na mjestu nesreće, a po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Zadru nad tijelom preminulog muškarca provesti obdukcija.
Očekuje se daljnje kriminalističko istraživanje.
