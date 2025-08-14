U Zadru udario pješaka (90) na zebri! Preminuo je u bolnici

Automobil je udario muškarca (90) na obilježenom pješačkom prijelazu, nakon čega se on srušio na kolnik.

Nesreća se dogodila u četvrtak u jutarnjim satima u Ulici Ante Starčevića u Zadru, a muškarca su zbog zadobivenih ozljeda prevezli u Opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom poslijepodneva preminuo od posljedica ozljeda.

Policijski službenici proveli su očevid na mjestu nesreće, a po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Zadru nad tijelom preminulog muškarca provesti obdukcija.

Očekuje se daljnje kriminalističko istraživanje.