Ma kakav Split i Bačvice. U ovom su bazenu svi gušti, kažu mještani. U njemu najviše uživaju najmlađi stanovnici
U Zagori nemaju more, ali zato imaju bazen: 'Ma kakav Split i Bačvice, ovo su pravi gušti!'
Prije točno osamnaest godina kada u zabiokovskom kraju nitko nije niti mogao sanjati kako će jednog dana ovaj kraj iza Biokova raseljen, napušten sa selima u kojima više nitko ili tek pokoji stanovnik živi graditi svoju turističku ponudu na ruralnom turizmu u jednom malom zaseoku u općini Zagvozd stanovnici su razmišljali na duge staze. Zaseok Bartulovići smješten je u središnjem dijelu općine Zagvozd s pogledom na planinu Biokovo. Prije tridesetak godina, za razliku od danas u ovom je zaseoku bilo više od dvadeset domova i više od stotinjak stanovnika. Danas je svega dvadesetka stanovnika, sve odreda treće životne dobi, ali potomci dolaze i koriste svaki slobodan trenutak za doći u Bartuloviće. Kada su prije osamnaest godina stanovnici ovog zaseoka odlučili izgraditi seoski bazen kako bi im se djeca imala gdje kupati jer more je još uvijek bilo “nedostižno”, s one druge južne strane Biokova,
