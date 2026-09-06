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POKUŠAJ UBOJSTVA

U Zagorju u vikendici oštrim predmetom pokušao ubiti muškarca. Stigao i helikopter

Piše 24sata,
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U Zagorju u vikendici oštrim predmetom pokušao ubiti muškarca. Stigao i helikopter
Foto: 24sata
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Helikopterom Hitne medicinske pomoći 57-godišnjak je prevezen u Klinički bolnički centar u Zagrebu gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozlijede

Policijski službenici Policijske uprave krapinsko-zagorske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 63-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju, na štetu 57-godišnjeg hrvatskog državljanina. Naime, u petak, 4. rujna 2026. godine oko 15,20 sati, na području Krapinsko-zagorske županije, na dvorištu vikend kuće nakon kraće verbalne prepirke, 63-godišnjak je oštrim predmetom ozlijedio 57-godišnjaka.

Helikopterom Hitne medicinske pomoći 57-godišnjak je prevezen u Klinički bolnički centar u Zagrebu gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozlijede, dok je 63-godišnji počinitelj napustio mjesto događaja. Ubrzo nakon događaja, policijski službenici su na adresi prebivališta uhitili 63-godišnjaka, priveli ga u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, u subotu 5. rujna 2026. godine, u poslijepodnevnim satima, uz kaznenu  prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.
 

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Komentari 10
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