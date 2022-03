U Zagrebu 355 novooboljelih

Po podacima Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), u Zagrebu je u protekla 24 sata oboljelo 355 osoba od covida-19, a u bolnicama su umrle dvije osobe, objavio je u subotu Nastavni zavod za javno zdravstvo (NZJZ) "Dr. Andrija Štampar".

Broj potencijalno ozdravljenih/oporavljenih od jučer je 406.

U protekla 24 sata u Službi za kliničku mikrobiologiju NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ obrađen je 551 uzorak PCR testiranja, a 318 je nalaza bilo pozitivno.

Tijekom jučerašnjeg dana djelatnici Službe za epidemiologiju uspostavili su kontakt sa 408 oboljelih osoba, a mjera samoizolacije izrečena je za 10 osoba.

Od 408 covidom novozaraženih osoba, 72 su kontakti covid pozitivnih osoba, dvije su doputovale iz Austrije i Grčke, 71 oboljela osoba za sada je negativne epidemiološke anamneze. Za 27 osoba obrada je u tijeku, dvije su osobe obrađene od strane nadležnog liječnika obiteljske medicine, za 229 osoba poslana je uputa o mjerama, dok je kod pet osoba moguća izloženost tijekom okupljanja.

U Karanteni Grada trenutačno je sedam osoba.

U posljednja 24 sata nije bilo indikacije za izricanje mjera samoizolacije učenika.

U domovima za starije i nemoćne osobe i drugim ustanovama socijalne skrbi na području grada Zagreba u protekla 24 sata nije bilo novooboljelih ni korisnika ni djelatnika.

Tijekom jučerašnjeg dana na punktovima za cijepljenje Grada Zagreba cijepljeno je 311 osoba, od kojih 40 prvom i 232 booster dozom.

U priopćenju se ističe da se u cijepljenje u NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ provodi u popodnevnim satima na adresi Mirogojska cesta 16, Velika dvorana, ponedjeljkom i petkom od 16 do 19 sati, a pri Domu zdravlja Zagreb u Aveniji Većeslava Holjevca 22 provodi se ponedjeljkom, srijedom i petkom od 14 do 18 sati.

Napominje se da je cijepljenje dostupno i ostalim danima u tjednu u prijepodnevnim terminima u Cijepnoj ambulanti Službe za epidemiologiju, Mirogojska cesta 16, uz obaveznu prethodnu narudžbu putem elektronske pošte na adresi cijepljenjecovid@stampar.hr

Cijepni punktovi pri Domu zdravlja Zagreb – Istok (Sesvete, Ninska 16) i Domu zdravlja Zagreb – Zapad (Prečko 2a) rade ponedjeljkom, srijedom i petkom od 14 do 18 sati. Na punktu u organizaciji HZJZ-a i ŠNZ Andrija Štampar (Rockfellerova 4) također je omogućen nastavak cijepljenja, i to srijedom od 16 do 20 sati.

Popis ljekarni u Gradu Zagrebu koje, uz prethodno naručivanje, osiguravaju uslugu cijepljenja može se naći na poveznici https://www.hljk.hr/novosti/popisljekarni-u-rh-u-kojima-se-provodi-cijepljenja-protiv-bolesti-covid-19-n230

Drive in testiranje pri NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ (Mirogojska cesta 16) radi od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 11 sati, uz prethodno naručivanje putem platforme, stoji u obavijesti.

