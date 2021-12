U Zagrebu zbog puknuća vodovodne cijevi, bez vode je dio potrošača u ulicama Ribnjak i Langov trg. No, opskrba pitkom vodom osigurana je autocisternom, javili su jutros iz Zagrebačkog holdinga.

HAK javlja da je i prekinut promet ulicom Ribnjak zbog puknuća cijevi.

Zbog sanacije puknuća vodovodne cijevi na Ribnjaku, došlo je do promjene voznog reda gradskog prometa. Tramvaji linija 8 i 14 prometuju preusmjereno. Tramvaji linije 8 prometuju preusmjereno do Kvaternikovog trga, tramvaji linije 14 do Maksimira, dok tramvajska linija 15 privremeno ne prometuje.

Uvedena je i izvanredna autobusna linija koja prometuje na relaciji Kaptol – Mihaljevac.