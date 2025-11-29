U Zagrebu se gužve trpe za divlje roštiljke od 7,5 eura i novi hit sezone - fritulinke po 6 eura

Advent vam je vrhunski, jako mi se sviđa. Cijene jesu visoke, pogotovo za nas penzionere, ali svuda je sve skupo. Bilo bi glupo očekivati da baš na Adventu sve bude jeftimo, rekao je Franko Bernobić koji je došao na Advent u Zagreb čak iz Roča u Istri. Kaže da će si on i familija bez obzora na cijene, dosta toga priuštiti kad su već došli. A ako se doista upuste u avanturu isprobavanja svih mogućih delicija s Adventa, moći će naći nezaobilazne fritule koje su uglavnom 6 eura, kuhano vino po 4, debricinka se može naći već od 5 eura, a neki štandovi imaju malo finiju verziju kobase koja je od divljači i za nju treba izdvojiti 7,5 eura.

- Debrecinke se uvijek dobro prodaju, one su klasika. Ali, ove godine, iznenađujuće puno ljudi želi isprobavati i nove stvari. To je očito po tome što se kobase od divljači traže izuzetno puno. Baš se bio stvorio red i gotovo svi su tražili tu našu jelen-kobasu koja košta 7,5 eura. Kao da je netko prvi probao pa razglasio svima ostalima da je odlična i onda su svi navalili - smije se jedna od zaposlenica iz adventske kućice u centru Zagreba u kojem je sve čarobno zaživjelo već u subotu ujutro.

Gužve ne smetaju

Nema gdje nije bilo gužve, fritule su se pekle bez prestanka, miris kuhanog vina i kobasa zarobio je cijeli centar grada, a dugački redovi čini se, nikome nisu smetali. Čekalo se strpljivo samo da se dobije omiljena delicija.

A svi se još živo sjećamo kako su prošle godine jedna od delicija o kojoj se najviše raspravljalo bile Dubai fritule. Bilo je to najkontroverznije jelo Adventa. Koštale su oko 12 eura i imale preljev od kreme od pistacija. A smo naišli na pravi hit sezone. Ono što su prošle godine bile Dubai fritule ove su fritulinke. Radi se o kombinaciji fritule i palačinke koje dolaze s raznim preljevima i koštaju 6 eura. I tu je najpopularniji preljev od kreme od pistacija. Pošten komad slastice namamio je na štand 'Fritulinka brojne posjetitelje, a komentari su odlični.

Fritulinka je hit sezone

- Ovo je fenomenalno. Mekano je i hrskavo u isto vrijeme i jako neobično. Mogu reći da nikad ništa slično nisam probala - rekla je Ana K. koju smo sreli kako kupuje svoju fritulinku. Ljubazna prodavačica fritulinki objasnila nam je od čega se ova slastica sastoji i kako se priprema.

- Mekana palačinka s punjenjem nježno je umotana u tijesto fritule, zatim zlatno ispečena poput fritule i na kraju uvaljana u cimetni šećer - rekla je djevojka.

No, mnogi i dalje najviše 'padaju' na germ knedle. Obične germ knedle su od 6 eura pa idu do 14 za one popularne Dubai.