NEMAJU SREĆE

U Zagrebu se sudarili tramvaji

Piše Bogdan Blotnej,
U Zagrebu se sudarili tramvaji
Foto: snimio čitatelj 24sata

Prema prvim informacijama ozlijeđenih osoba nema, a došlo je do manje materijalne štete na vozilima. Tramvaji su upućeni u spremište te je u svega nekoliko minuta promet uspostavljen, navode iz ZET-a

Dva vozača tramvaja izazvala su danas kratak zastoj i to na Trgu bana Jelačića. Izazvali su sudar tijekom skretanja, a sudjelovali su novi model i stariji model tramvaja na liniji broj 13.

Iz ZET-a su potvrdili nezgodu. S obzirom da nitko nije ozlijeđen, su sve interno riješili, nije bilo potrebe za zvanjem policije.

- U 13.05 sati došlo je do kontakta dvaju tramvaja linije 13 na raskrižju Praške ulice i Trga bana Josipa Jelačića. Prema prvim informacijama ozlijeđenih osoba nema, a došlo je do manje materijalne štete na vozilima. Tramvaji su upućeni u spremište te je u svega nekoliko minuta promet uspostavljen. Aktivirane su servisne i prometne ekipe te će se pokrenuti aktivnosti na  utvrđivanju okolnosti ove prometne nezgode - navode iz ZET-a.

