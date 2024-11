U zatvorima sve manje mjesta! Kreće proširenje zatvora u Varaždinu i kaznionice u Lipovici

Zbog prenapučenosti, a radi proširenja zatvora u Varaždinu i kaznionice u Lipovici-Popovači, u ponedjeljak su u Zatvoru u Varaždinu potpisani ugovori o projektiranju i gradnji standardiziranih modularnih aneksa, u ukupnoj vrijednosti 4,6 milijuna eura.

Riječ je o prvom koraku infrastrukturnih ulaganja u sveobuhvatnu modernizaciju zatvorskog sustava kojim se izravno adresira problem prenapučenosti, kao trenutačno najveći izazov zatvorskog sustava. Ugovore su potpisali ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan i predsjednik uprave Tehnix d.o.o Željko Horvat.

Habijan: Među osobama lišenih slobode 18 posto tzv. migranata

Ministar Habijan je istaknuo da je da je u zatvorskom sustavu broj smještajnih jedinica premali, kada se govori o osobama lišenih slobode.

"U ovom trenutku svjedočimo, odnosno zadnjih nekoliko godina pogotovo, povećanju broja osoba koje su osuđene ili su u istražnom zatvoru, radi kaznenog dijela iz članka 326. koji se odnosi na nezakoniti ulazak, boravak i kretanje u Republici Hrvatskoj, odnosno na takozvane migrante”, kazao je Habijan te dodao da gotovo 18 posto ukupnog broja osoba u zatvorskom sustavu, odnosno osoba lišenih slobode, otpada na to kazneno djelo.

Rekao je i da je, u pet mjeseci otkako je na čelu Ministarstva, obišao brojne zatvore i kaznionice u Hrvatskoj te da je u svakom zatvoru ista situacija, odnosno da je broj onih koji borave u zatvoru veći od broja koji je predviđen za smještaj osoba lišenih slobode.

„Odlučili smo se za modularnu izgradnju, s obzirom na to da je ona puno brža od klasične gradnje. To je kratkoročno rješenje, s obzirom na povećanje koje će biti od 300 smještajnih jedinica -150 u Varaždinu i 150 u Popovači i Lipovici. Ono što je dugoročna namjera to je da se, uz ova dva modularna zatvora, krene u izgradnju triju novih zatvora”, istaknuo je Habijan.

Podsjetio je da je nedavno u Gospiću potpisan tripartitni sporazum između Ličko-senjske županije, Općine Perušić i Ministarstva pravosuđa, vezan uz izgradnju zatvora na području Općine Perušić te da razmatraju i područje koje se odnosi na Sisačko- moslavačku županiju te na grad Osijek.

„Mislim da je bitno svakako naglasiti da je izgradnja zatvora nešto što je potreba i radi ljudi koji rade u tom sustavu, službenika koji ovdje rade, ali prije svega pravosudne policije, koji isto tako moraju imati adekvatne uvjete za rad”, poručio je ministar.

U tijeku natječaj za 156 službenika u pravosudnoj policiji

U zatvorskom sustavu u Republici Hrvatskoj u ovom trenutku rade 1584 pravosudna policajca, što je najveći broj od 2014. kada ih je bilo 1617, izvijestio je ministar Habijan te napomenuo da je trenutno otvoren natječaj za 156 novih službenika u pravosudnoj policiji na koji je pristiglo više od 400 prijava.

Danas potpisani ugovori su, zajedno s PDV-om, vrijedni ukupno 4.670.000 eura za obje lokacije, a vrijede 20 mjeseci.

„U prvih šest mjeseci mora se izraditi prostorna planska dokumentacija, doći do građevinske dozvole, a zatim slijedi gradnja. Mi o gradnji znamo sve, kapacitet je osiguran, tako da u ovom trenutku možemo tvrditi da se vidimo ovdje u ljetu 2026.”, rekao je predsjednik Uprave Tehnixa.

Kako je naglasio upravitelj Dinko Bunić, kapacitet Zatvora u Varaždinu je 100 osoba lišenih slobode, a trenutno ih je 180, od toga 162 istražna zatvorenika.