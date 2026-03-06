Obavijesti

News

Komentari 3
KOLUMNA PLUS+

U ZEMLJI SINKOPE Kako smo došli do toga da za liječenje kućnih ljubimaca treba kredit?

Piše Igor Alborghetti,
Čitanje članka: 1 min
U ZEMLJI SINKOPE Kako smo došli do toga da za liječenje kućnih ljubimaca treba kredit?
Foto: Reuters - ILUSTRACIJA

Cijene veterinarskih usluga u Hrvatskoj drastično su porasle u posljednjih nekoliko godina. Godišnji trošak držanja zdravog psa danas se kreće najmanje između 1400 i 1600 eura

Admiral

Nekako mi se ne piše o ratovima. Sjećam se dobro: bilo je vrijeme kad je odlazak kod veterinara bio jednostavan. Ušli ste u ambulantu, veterinar vas je poznavao po imenu i vašeg psa. Bio je vlasnik svoje prakse, radio je sam ili s kolegama, a opcije liječenja bile su ograničene, ali nekako si imao osjećaj da su poštene. Pregled, cjepivo, poneki antibiotik, RTG. Račun za uslugu koji nije tražio podizanje kredita.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'
IZ MINUTE U MINUTU

LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'

Šesti dan rata, Kurdi iz Iraka napali Iran koji sve rijeđe lansira rakete na Izrael. Hrvati napuštaju Bliski istok, a Teheran prijeti napadom na nuklearnu elektranu
DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'
UŽAS U ISTRI

DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'

Kako doznajemo, na tijelima nema tragova nasilne smrti. Policija tek treba utvrditi identitete s obzirom da su tijela u raspadajućem stanju
U Hrvatsku jutros stiglo još 271 ljudi avionima s Bliskog istoka; Iranci udarili izraelski aerodrom
IZ MINUTE U MINUTU

U Hrvatsku jutros stiglo još 271 ljudi avionima s Bliskog istoka; Iranci udarili izraelski aerodrom

Sedmi dan rata, sve su glasnije o aktivaciji iračkih Kurda koji bi mogli jurišati na Iran umjesto američke vojske. Trump već razmišlja o intervenciji na Kubi, a u Iranu poručuju da su spremni na invaziju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026