'U zemlji u kojoj se ne bilježi nasilje nad LGBT skupinom bi nam preodgajali našu dječicu'

Nećemo govoriti o gay Prideu, koji je ostvario učinak kakav je ostvario u javnosti, ali mogli bi se osvrnuti na to da državna televizija nije ni sekundu posvetila skupu od 50.000 mladih ljudi na maksimirskom stadionu. HTV, sram vas bilo, HDZ - smijenite, djelujte, poručio je za saborskom govornicom Suverenist Željko Sačić pa nastavio o LGBT zajednici.

- Nećemo govoriti ni o tome da je nekakav LGBT studio M krenuo u suradnji s Filozofskim fakultetom preodgajati našu dječicu od tri do šest godina na "rodnu ravnopravnost" ili kako se to već zove. U Hrvatskoj, molim vas lijepo, gdje postoji demokracija i gdje je svaki život dragocjen, gdje ne bilježimo uopće nikakvo nasilje nad ljudima koji su druge seksualne orijentacije. Ali ne želimo pristati na to da nas netko preodgaja. Sramotno je da je naša Vlada, demokršćanska, pod Plenkovićem i Fuchsom pristala na to - rekao je Sačić.

Pa prešao na temu o kojoj je htio govoriti, a to je protugradna obrana i slušanje briselskih birokrata.

- I tako su naši došli do zaključka da nam ne treba nikakva zaštita, nego se vi lijepo osigurajte i prst u uho. Trpimo enormne štete od tuče, Hrvatska više od 150 milijuna kuna godišnje isplaćuje tim nesretnicima jer ih osiguravajuća društva štite samo do 20 posto. Ali nema kukuruza, vina, grožđa, cvijeća.... - upozorio je.

Odmah mu je odgovorio Socijaldemokrat Domagoj Hajduković poručivši da je svojim govorom povrijedio Poslovnik.

- Kaže da nema nasilja nad LGBT osobama. Ima ga itekako, još uvijek postoji diskriminacija, fizički napadi, mnoge predrasude koje možda obrazovanjem treba rješavati. Pa i sam Sačić po društvenim mrežama piše da su majmunske boginje gay bolesti i slično - rekao je.

Sačić je uzvratio da je uvrijeđen što je ocijenjen kao diskriminator.

- Majmunske boginje je je izrijekom prof. Alemka Markotić stavila u kontekst gay populacije - odgovorio je.

Javio se i Miroslav Škoro.

- Nije potpuno točno da ima nasilja nad LGBT zajednicom jer dio nasilja se događa i u samoj LGBT zajednici - rekao je.

