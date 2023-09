U Zenici su uhitili dvostrukog ubojicu: Dobio je dopust, pa se više nije vraćao u zatvor...

Dvostruki ubojica Aleksa Mican uhićen je u Zenici, piše Dnevni Avaz. Kako je rekao Elvedin Fišek, glasnogovornik MUP-a Zeničko-dobojske županije, Mican je uhićen u 9:30 sati.

- Uhićen je u ulici Lonđa u Zenici. Ove aktivnosti su realizirane u suradnji s OSA-om i pripadnicima FUP-a. Uhićenje su obavili policijski službenici PS Centar u Zenici - rekao je Fišek.

Aleksa Mican, pravog imena Anis Kundalić, nije se vratio u zatvor u Zenici nakon što je bio pušten na dopust. Policija je krenula u potragu. Sinoć je dojavljeno da se nalazi u jednom zeničkom naselju, ali nije pronađen na toj lokaciji.

Za dvostruko ubojstvo osuđen je na 25 godina zatvora, a do sada je odslužio 19 godina. U Sarajevu je 2004. ubio Senada Lepiricu i Adema Ćatića, radnike firme 'IT kompjuters', u koje je ispalio 12 hitaca. Protiv Micana je od 2000. godine do dvostrukog ubojstva podneseno 30 prijava zbog više krivičnih djela, a za njim su bile raspisane i dvije tjeralice.