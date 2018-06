U ZET-ovim vozilima karte od nedjelje skuplje čak 275 posto!

Vozači u tramvaju i autobusu će od 1. srpnja prodavati isključivo pojedinačnu papirnatu kartu po cijeni od 15 kuna, koja će za vožnju biti valjana 90 minuta u jednom smjeru i na području jedne tarifne zone, pojasnili su iz Zagrebačkog električnog tramvaja.

Dodali su da se od nedjelje uvodi i nova karta, kako bi, kažu, uslugu bolje prilagodili potrebama korisnika.

- Nova karta stajat će 7 kuna, a valjanost će joj biti 60 minuta u jednoj tarifnoj zoni - rekli su iz ZET-a.

TRI VRSTE KARATA

4 KUNE - vrijedi 30 minuta u jednom smjeru unutar jedne zone

7 KUNA - vrijedi 60 minuta u jednom smjeru unutar jedne zone

10 KUNA - vrijedi 90 minuta u jednom smjeru unutar jedne zone

*15 KUNA - karta kupljena u vozilu

Dodali su da će na uobičajenim prodajnim mjestima, na više od 300 lokacija, biti i dalje dostupne pojedinačne karte po 4 i 10 kuna, no neće se prodavati u vozilima. Tako će se za vožnju ZET-ovim tramvajima i autobusima moći kupiti tri vrste karata, za četiri kune karta koja vrijedi 30 minuta, za sedam kuna karta koja vrijedi 60 minuta, te za 10 kuna karta koja vrijedi 90 munuta.

Karta od 10 kuna uobičajena je karta koja vrijedi za vožnju u tramvaju ili autobusu 90 minuta unutar jedne zone. Cijena te, 90-minutne karte, proteklih godina više puta se mijenjala. Karta kupljena izvan vozila 2010. stajala je osam kuna, a jednaka, ali kupljena u vozilu 10 kuna. Potom su karte na kioscima stajale 12 kuna, a kupljene u vozilu bile su 14 kuna. Za deset kuna mogla se kupiti pretplatna karta na magnetnoj kartici koja se može dopunjavati, ali je sama magnetna kartica stajala 30 kuna. To se isplatilo jedino onome tko se više vozi.

Odvoz otpada će se uskoro plaćati po broju pražnjenja kante. Skuplje će biti onima u zgradi jer će im kantu uvijek prazniti

Od 1. listopada 2013. sve pojedinačne karte, bez obzira gdje kupljene, ponovno su stajale 10 kuna. Godinama su korisnici ZET-ova prijevoza tražili uvođenje jeftinije karte koja će vrijediti kraće, na primjer pola sata.

Početkom 2017. u Zagrebu su uveli kartu za prvu zonu koja stoji četiri kune i vrijedi 30 minuta. Za dulje vožnje trebalo je platiti 10 kuna i ta karta vrijedi 90 minuta. No oni koji su ZET-ovim autobusima putovali u ostale zone i dalje su trebali kartu za 10 kuna. Od ožujka 2017. i u ZET-ovim autobusima na području Velike Gorice može se koristiti karta za četiri kune. Vožnja iz Velike Gorice do Zagreba, kroz dvije zone, jedno vrijeme je stajala 28 kuna ako se kupovala karta u autobusu, a od lani se do Zagreba može za osam kuna. No zaboravi li netko kupiti kartu izvan autobusa, od nedjelje će ga put do Zagreba stajati 30 kuna. U autobusu nema jeftinijih karata, a trebat će dvije jer je Velika Gorica druga zona.

Novosti će biti i u naplati prijevoza uspinjačom. Od 1. srpnja će karta, umjesto četiri, stajati 5 kuna. Hitna vožnja će se moći naručiti za 25 kn.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Od 1. kolovoza skuplji parking

Sat parkiranja u prvoj zoni 12 umjesto šest kuna, u drugoj pet umjesto tri, a u trećoj dvije umjesto 1,5 kuna, nove su cijene Zagrebparkinga.

Do 11. srpnja traje javna rasprava, a kako su odgovorili iz Grada Zagreba, možda će biti nekih izmjena, a cijene bi se mogle primjenjivati od 1. kolovoza. Skuplje će biti i u garažama.

U garaži Tuškanac karta će biti 10 umjesto pet kuna, a u Sveticama četiri umjesto dvije. U ostalima je četiri kune, a traže šest u garažama Gorica, Kvatrić i Rebro te sedam u petrinjskoj i na Langovom trgu.