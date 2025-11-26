Ubacili petardu i zapalili auto u Poreču, tragaju za počiniteljem

Parkirani auto pulskih tablica planuo je sinoć nakon što je nepoznata osoba otvorila vrata vozila i na stražnje sjedalo ubacila petardu. Požar je izbio oko 22:05 sati u blizini autobusnog kolodvora u Poreču. Očevidom je utvrđeno da je pirotehničko sredstvo izazvalo zapaljenje unutrašnjosti vozila, pri čemu je nastala materijalna šteta na stražnjem dijelu automobila. Šteta 62-godišnjoj vlasnici procjenjuje se na više stotina eura.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila okolnosti događaja i pronašla počinitelja.

Iz Policijske uprave ponovno upozoravaju građane da pirotehnička sredstva nisu bezopasna te da njihova neodgovorna uporaba može dovesti do teških ozljeda i materijalne štete. Posebno ističu da su petarde zabranjene, uključujući njihovu prodaju, posjedovanje i uporabu.

Dopuštena pirotehnička sredstva iz kategorija F2 i F3 mogu koristiti isključivo osobe starije od 18 godina, i to u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja, te se ne smiju koristiti u zatvorenim prostorima niti na mjestima okupljanja većeg broja građana. Predviđene kazne za prekršaje kreću se od 660 do 1.990 eura za građane, odnosno od 1.320 do 3.980 eura za pravne osobe.