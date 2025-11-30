Obavijesti

News

Komentari 1
POŽARI U ISTRI

Ubacio pirotehniku u spremnik za odjeću u Puli i izazvao požar

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Ubacio pirotehniku u spremnik za odjeću u Puli i izazvao požar
Foto: PU primorsko-goranska

Oko 18.30 sati u Koparskoj ulici je nepoznati počinitelj ubacio pirotehničko sredstvo u spremnik za rabljeni tekstil i obuću, a par sati ranije izbio je požar u napuštenoj zgradi

Pulska policija tijekom jučerašnjeg dana zabilježila je dva požara na području grada te provodi istrage kako bi utvrdila sve okolnosti i pronašla počinitelje.

Oko 18.30 sati u Koparskoj ulici je nepoznati počinitelj ubacio pirotehničko sredstvo u spremnik za rabljeni tekstil i obuću, uslijed čega je izbio požar. Vatrogasci su brzo ugasili plamen, no dio tekstila i obuće je izgorio, kao i dio samog spremnika. Točna visina materijalne štete, koja je nastala pravnoj osobi iz Pule, još se utvrđuje.

Par sati ranije, oko 6.50 sati, policija je zaprimila dojavu o požaru u napuštenoj zgradi u Besenghijevoj ulici. Očevid, koji su policijski službenici obavili zajedno s inspektorom zaštite od požara, ukazao je da je uzrok otvoreni plamen iz zasad nepoznatog izvora. Požar je zahvatio dio inventara, a materijalna šteta također još nije procijenjena.

Policijska uprava istarska ponovno upozorava građane na opasnost nepravilne uporabe pirotehničkih sredstava te podsjeća da je uporaba petardi i redenika zabranjena, dok se druga pirotehnička sredstva kategorija F2 i F3 smiju koristiti samo od 27. prosinca do 1. siječnja i isključivo za punoljetne osobe. Građane pozivaju na odgovorno ponašanje i brigu o vlastitoj i tuđoj sigurnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Uskok o Mikuliću: Dobili su 190 tisuća eura, svježe i suho meso, građu. Ispada da su sami tražili
DETALJI MEGA AFERE

Uskok o Mikuliću: Dobili su 190 tisuća eura, svježe i suho meso, građu. Ispada da su sami tražili

Uskok predlaže istražni zatvor za Mikulića i kuma Krasića. Doznajemo da su druga dvojica sve priznala. Zanimljivo je i priopćenje Uskoka, ispada da su Mikulić i Krasić sami tražili mito...
Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića
DESNICA NA NOGAMA

Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića

Thompsonova prijetnja Tomaševiću zbog zabrane koncerta otvara širi politički sukob koji prijeti destabilizacijom Zagreba i testira moć HDZ-a, donosi novi broj tjednika Express u svojoj političkoj analizi
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025