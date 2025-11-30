Ubacio pirotehniku u spremnik za odjeću u Puli i izazvao požar

Pulska policija tijekom jučerašnjeg dana zabilježila je dva požara na području grada te provodi istrage kako bi utvrdila sve okolnosti i pronašla počinitelje.

Oko 18.30 sati u Koparskoj ulici je nepoznati počinitelj ubacio pirotehničko sredstvo u spremnik za rabljeni tekstil i obuću, uslijed čega je izbio požar. Vatrogasci su brzo ugasili plamen, no dio tekstila i obuće je izgorio, kao i dio samog spremnika. Točna visina materijalne štete, koja je nastala pravnoj osobi iz Pule, još se utvrđuje.

Par sati ranije, oko 6.50 sati, policija je zaprimila dojavu o požaru u napuštenoj zgradi u Besenghijevoj ulici. Očevid, koji su policijski službenici obavili zajedno s inspektorom zaštite od požara, ukazao je da je uzrok otvoreni plamen iz zasad nepoznatog izvora. Požar je zahvatio dio inventara, a materijalna šteta također još nije procijenjena.

Policijska uprava istarska ponovno upozorava građane na opasnost nepravilne uporabe pirotehničkih sredstava te podsjeća da je uporaba petardi i redenika zabranjena, dok se druga pirotehnička sredstva kategorija F2 i F3 smiju koristiti samo od 27. prosinca do 1. siječnja i isključivo za punoljetne osobe. Građane pozivaju na odgovorno ponašanje i brigu o vlastitoj i tuđoj sigurnosti.