Ubijala pacijente: 'Radila sam u njihovom najboljem interesu...'

Nakon što su prošloga tjedna objavljeni rezultati istrage kojima je utvrđeno da je dr. Jane Barton iz britanske bolnice Gosport War Memorial Hospital neopravdano propisivala smrtonosne doze lijekova i tako usmrtila barem 456 pacijenata starije životne dobi, javnosti se obratio njezin suprug Tim Barton.

'Radila u najboljem interesu pacijenata'

- Jane se želi zahvaliti svojoj obitelji, prijateljima, kolegama, bivšim pacijentima i mnogima drugima koji su joj iskazali kontinuiranu podršku tijekom ove dugačke istrage. Oduvijek je bila marljiva i posvećena liječnica - koja je radila u najboljem interesu svojih pacijenata u ovom neadekvatno organiziranom i financiranom segmentu zdravstvene skrbi. Molimo da poštujete našu privatnost u ovom teškom periodu jer ona više neće davati daljnje izjave - rekao je njezin suprug.

Obitelji preminulih pacijenata njezinu su izjavu ocijenili bezvrijednom, piše BBC.

Barton je optužena da je u razdoblju od 1988. do 2000, godine svojim starijim pacijentima propisivala smrtonosne doze lijekova protiv bolova.

Sumnjive smrti u bolnici obitelji preminulih pacijenata prijavljivane su policiji, no godinama nitko nije reagirao.

Gillian McKenzie, kćer gospođe Richards još je 1998. otišla na policiju i prijavila da je njezinoj majci u bolnici propisana prevelika doza morfija. Policijska istraga pokrenuta je tek dvije godine kasnije, nakon što je policija zaprimila slične prijave od obitelji još nekoliko pacijenata.

Stotine sumnjivih slučajeva

Još 2001. godine policija je obavijestila nadležna tijela vladine agencije za zdravstvo. Otvorena je istraga šest sumnjivih smrti, a o slučaju je obaviješten i pučki pravobranitelj specijaliziran za zdravstvenu skrb, no i ta istraga je okončana bez ikakvih rezultata.

Nakon što su pojedine istrage o smrti pacijenata ostavile dosta 'otvorenih pitanja' i dovele do sve glasnijih optužbi o zataškavanju, nezavisna komisija otvorila je istragu i prekontrolirala 883 smrtna lista pacijenata koje je dr. Barton potpisala.

Rezultati istrage koja je trajala četiri godine i stajala 13 milijuna funti potvrdili su da je kriva za dr. Barton za 'skraćivanje života' barem 456 svojih pacijenata.

Odlučivanje o podizanju optužnice

U izvješću se navodi da je riječ o 'sustavnoj bolničkoj praksi' propisivanja i davanja 'opasnih' i klinički neopravdanih doza lijekova koja je trajala od 1989. do 2000. godine. Dodaju da i u obzir treba uzeti još 200 sumnjivih slučajeva u kojima se zbog nepotpune medicinske dokumentacije ne može s apsolutnom sigurnošću utvrditi točan uzrok smrti.

Na šokantne rezultate istrage oglasila se i britanska premijerka Theresa May, koja je izjavila da je izvještaj o događanjima u gosportskoj bolnici 'duboko uznemirujući'. Usput se ispričala obiteljima zbog vremena koje je bilo potrebno za provođenje istrage.

Bivši ministar sumnja na zavjeru

Obitelji žrtava ističu da je od ukupno 12 provedenih istraga, no do sada ni jedna nije otkrila pravu istinu, pa prozivaju odgovorne za sustavno zataškavanje koje je trajalo od 1989. godine.

Jednako tako, obitelji prerano preminulih pacijenata pitaju zašto već nije pokrenut kazneni postupak protiv dr. Barton. Ministar zdravstva Jeremy Hunt izjavio je kako će se rezultati istrage proslijediti državnom tužiteljstvu, koji će odlučiti o tome ima li temelja za podizanje optužnice.

Dodatno ulje na vatru dolio je bivši ministar zdravstva Norman Lamb, koji je optužio državu da je namjerno pokušavala izbjeći istragu o smrti 800 pacijenata. Bivši ministar, koji je i prije imenovanja tražio ispitivanje o ovome slučaju, tvrdi da su službenici njegovog ministarstva u njegovoj odsutnosti pokušali izbjeći provođenje istrage.

Kako piše Independent, Lamb tvrdi da je intervenirao u posljednji trenutak i omogućio pokretanje istrage komisije koje je na kraju dovelo do otkrića.

- Interno sam počeo postavljati pitanja o tome što se događa... Zatražio sam očitovanje od prof. Richarda Bakera, koji je vodio prvo istraživanje o sumnjivim smrtima u bolnici, no on nije u tome vidio ništa problematično - rekao je Lamb.

- U ljeto 2013. otišao sam na godišnji odmor. Jedne večeri uključio sam iPad i vidio email svoje tajnice u kojem je pisalo da će objaviti izvještaj prof. Bakera i objaviti da se daljnja istraga neće provoditi. Odmah mi se učinilo da je riječ o pokušaju zataškavanja dok se ja nalazim van zemlje. Do danas nisam siguran je li riječ o slučajnosti ili pokušaju zataškavanja - izjavio je.