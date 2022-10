Ubio bivšu partnericu u trgovini u Splitu, plakao na suđenju: 'Ja nisam planirao nikoga ubiti!'

Kraju je privedeno suđenje Željku Đekiću zvanom Lika za teško ubojstvo bivše partnerice Vesne P. u jednoj trgovini u Splitu prošle godine.

Kako javlja Dalmatinski portal, Đekić se na ročištu u utorak rasplakao u sudnici i nije htio gledati snimku ubojstva. Svjedočio je i vještak sudske medicine dr. Antonio Alujević koji je rekao da je žrtva u svjesnom stanju zadobila 20 ubodnih rana. Psihijatar dr. Željko Ključević poručio je kako smatra da je potrebno da Đekić i dalje nastavi sa psihijatrijskim liječenjem jer postoji opasnost da bi u protivnom mogao počiniti novo kazneno djelo.

Kod Đekića je utvrdio trajne promjene ličnosti te uzeo u obzir i okolnosti među kojima je i iskustvo koje je imao nakon što mu je ubijen brat. Obzirom da Đekić tvrdi da se ne sjeća samog ubojstva, Ključević smatra da se radi o disocijativnoj amneziji koja je posljedica samog događaja i nema veze s njegovom ubrojivosti prije počinjenja kaznenog djela.

Branitelj Jakša Cvitković predložio je novo psihijatrijsko i sudsko-medicinsko vještačenje jer smatra da je ostalo nerazriješeno stanje u kojem je Đekić bio u vrijeme počinjena kaznenog djela, no to je predsjednik vijeća sudac Dinko Mešin odbio.

Đekić je u svojoj obrani poručio kako je odnos njega i partnerice bio normalan. Tvrdio je kako je njezina obitelj vršila pritisak na nju jer je bila s njime, a što se tiče noža, Đekić je rekao da ga nosi radi zaštite nakon što je u rujnu 2021. napadnut.

- Dobio sam 10, 15 udaraca, neki su bili i nogom u glavu. Dugo godina su me htjeli ubiti - rekao je Đekić te naveo da je sve to utjecalo na stanje u kojem se nalazi.

- Nisam riješio ni stambeno pitanje, a to je bio uzrok nesuglasica između mene i Vesne jer mi je prigovarala kako to nisam u stanju riješiti. Rekla mi je i da bi to riješio da sam dobar s njezinom obitelji - poručio je te iznio detalje nesuglasica s obitelji ubijene. Poručio je kako su imali nesuglasice i zbog financije. Rekao je i da se kaje te da mu je jako žao.

Rasplakao se, a na pitanje tužiteljice zašto plače rekao je da je emotivan.

- Ja se događaja zaista ne sjećam. Nisam planirao nikoga ubiti. Da sam nekoga htio ubiti, onda bih ubio ubojicu svog brata, a ne ženu koju sam volio - rekao je.

U srijedu su na redu završni govori stranaka nakon čega će biti poznato i kada će biti objavljena presuda.

