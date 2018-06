Ubio je provalnika iz puške pa susjedu rekao: Zovite policiju!

Dovršenom kriminalističkom istragom policija je utvrdila da je Mirko K. (82) u svojoj kući Donjim Stativama u općini Netretić kod Karlovca iz lovačke puške ubio provalnika (25).

- U večernjim satima, 17. lipnja, 25-godišnjak je provalio u kuću 82-godišnjaka, a u trenutku nasilnog otvaranja vrata, iz unutrašnjosti prostorije, vatrenim oružjem ga je usmrtio 82-godišnjak - priopćila je policija dodajući da je nakon zaprimljene dojave 82-godišnjak uhićen te će zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela ubojstva i nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari danas tijekom dana biti predan pritvorskom nadzorniku.

Na mjestu događaja očevidom je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice Dubravko Skolan koji je izjavio da je osumnjičenik mlađeg muškarca u prostoriji kuće upucao iz lovačke puške u predio trupa od čega je on na mjestu događaja preminuo.

Susjedi su ispričali da je Mirko posljednja dva dana selom hodao s mačetom. Tako je i u ponedjeljak s mačetom u rukama otišao do susjeda te im rekao da zovu policiju jer je ubio čovjeka, što su oni i učinili. Nastavio je tako hodati mjestom i uglas govorio sumještanima da pozovu policiju jer je ubio čovjeka, no nitko ga nije shvaćao ozbiljno jer je to bilo njegovo „uobičajeno“ ćudljivo ponašanje.

U međuvremenu policija je stigla po zaprimljenoj prijavi i u Mirkovoj kući zaista pronašla mrtvo tijelo mlađeg muškarca.

- Čuli smo u nedjelju navečer hitac iz vatrenog oružja, no smatrali smo da su to lovci, niti na kraj pameti nam nije bilo da bi se nešto takvo dogodilo - rekli su iznenađeni susjedi, koji nam nisu znali reći koga je Mirko ubio.

Podsjetimo, Mirkovi susjedi su nam rekli da je živio sam, da je rodom iz BiH zbog čega su ga zvali Bosanac te da je povratnik iz Njemačke gdje mu živi bivša suprug i djeca, a u Donje Stative se doselio krajem osamdesetih godina. Govore da je bio teške naravi i ćudljivog ponašanja zbog čega je često s ljudima ulazio u sukob pa su ga izbjegavali. Ispričali su nam da mu je jednom u posjet došao sin iz Njemačke no Mirko ga je otjerao od kuće zaprijetivši mu se pištoljem.