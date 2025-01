Ubio poznanika koji ga je tukao i napao njegovu majku, osuđen je na tri godine i četiri mjeseca

Dominik Škreb (40) nepravomoćno je na Županijskom sudu u Zagrebu osuđen na tri godine zatvora zbog usmrćenja Marka Jirotke (48) 10. studenog 2023. u zagrebačkom naselju Prečko. Opozvana mu je i uvjetna kazna od šest mjeseci zatvora na koju je pravomoćno osuđen 2022. godine zbog prikrivanja te mu je sud izrekao jedinstvenu kaznu od tri godine i četiri mjeseca.

Izrekli su mu i obvezno odvikavanje od ovisnosti u trajanju od tri godine. Također, produljili su mu istražni zatvor u kojemu je od uhićenja i oslobodili ga plaćanja sudskih troškova.

- Sud je na temelju svih iznesenih dokaza nesporno utvrdio da je upravo optuženi, a ne netko drugi nožem nasrnuo na žrtvu. To proizlazi ne samo iz iskaza svjedoka koji su u to vrijeme bili u stanu, nego i na temelju analize tragova krvi pronađenih na odjeći optuženika. Tako je na jakni, za koju je i na temelju snimki videonadzora utvrđeno da ju je nosio tog dana, pronađena krv oštećenika na lijevom rukavu i ovratniku. Tu je jaknu optuženi, kako je sam rekao, skinuo nakon događaja kada je otišao u kupaonicu intravenozno uzeti metadon kako bi se smirio. Sudsko-medicinska vještakinja zaključila je da je ozljede nanijela ljevoruka osoba, a tragovi krvi žrtve pronađeni su i na optuženikovim tenisicama i trenirki - pojašnjavala je predsjednica sudskog vijeća, sutkinja Sanja Nola.

No okidač za njegovu takvu reakciju, nastavila je, bilo je upravo ponašanje žrtve, koje je neposredno prethodilo samom događaju.

- To proizlazi iz dopune psihijatrijskog vještačenja kojim je utvrđeno da je bio bitno smanjeno ubrojiv te da je, ne svojom krivnjom, doveden u jedno takvo stanje jake razdraženosti. Žrtva ga je od trenutka susreta verbalno, a potom i fizički napadala na razne načine. Prvo u automobilu gdje ga je udario po glavi, a potom, što je vidljivo i sa snimki nadzornih kamera, ispred ulaza i kasnije u samoj zgradi. Optuženi na sve to nije reagirao jer je bio iznenađen njegovim ponašanjem, prije toga je konzumirao metadon pa je bio i usporen. Pristao je otići s njim do stana očekujući da će tražiti ostatak duga u metadonima - nastavila je obrazlagati sutkinja.

Iako u stanu nema kamera iz iskaza svih svjedoka koji su se u njemu nalazili, zna se da je Jirotka, odmah po ulasku, krenuo napadati Škrebovu majku Snježanu udarajući je po glavi.

- U to vrijeme ona je bila osobito ranjiva osoba, gotovo nepokretna i na kisiku. Optuženi je o njoj brinuo, zajedno sa svjedokinjom Vlatkom i upravo je taj napad na nju, bio okidač za njegovu takvu agresivnu reakciju. On se dotad pokoravao oštećeniku i kontrolirao svoj agresivni naboj, no kad je oštećeni nasrnuo na njegovu majku prestao je potiskivati tu svoju agresiju. Došlo je do snažnog efekta pražnjenja tog bijesa i erupcije ljutnje i ustrašenosti te je on, bez kritičkog razmišljanja, stvorio odluku da ga usmrti - kazala je sutkinja.

Pojasnila je da je usmrćenje privilegirani oblik ubojstva u kojemu osoba djeluje isprovocirana neposrednim ponašanjem žrtve.

- Njegova reakcija nije bila psihopatološki motivirana, on je bio svjestan što čini, ali je ta svijest bila bitno smanjena. Prema mišljenju vijeća, riječ je o usmrćenju s izravnom namjerom - smatralo je sudsko vijeće.

Vezano uz izrečenu kaznu, sud mu je kao otegotno uzeo činjenicu da je ranije osuđivan, za što mu je opozvana uvjetna kazna i utvrđeno šest mjeseci zatvora.

Ipak, njemu u prilog bio je i niz olakotnih okolnosti.

- Riječ je o dugogodišnjem ovisniku, koji je odrastao u narkomanskom miljeu. Iako je od ranije osuđivan, nikad nije osuđivan ni prekršajno ni kazneno zbog djela s elementima nasilja. Zbog toga vijeće smatra da je u njegovu slučaju riječ o ekscesnom odnosno izoliranom slučaju nasilnog ponašanja. Također, iako se izjasnio da se ne smatra krivim za učin kaznenog djela, iskazao je kajanje i žaljenje jer se smrt dogodila u njegovu stanu čime je pokazao svoj kritičan stav prema djelu - rekla je sutkinja.

Inače, za kazneno djelo usmrćenja zapriječena je kazna od jedne do deset godina zatvora.

Podsjetimo, Škreba su teretili da je 10. studenog oko 12 sati u stanu na adresi u Ulici Slavenskoga u Zagrebu nakon što je Marko Jirotka u stanu napao njegovu majku, nasrnuo na njega šakama i kuhinjskim nožem duljine 24 centimetra. Tim mu je nožem duljine oštrice 12,5 centimetara zadao više ubodno-reznih rana po glavi i tijelu uslijed kojih je Marko preminuo na mjestu događaja. Napočetku suđenja ustvrdio je da nije kriv.