Ubojstvo u Prečkom: 'Marko mi je bio prijatelj. Nisam niti znao da je bio teško ozlijeđen...'

Smatrao sam i još smatram da mi je Marko prijatelj dugo godina i žao mi je zbog svega što se dogodilo taj dan. Iako se mnogih stvari ne sjećam, kajem se. U jednu ruku se smatram krivim, ne kako je to opisano u optužnici, ali zbog toga što je umro u mom stanu i to nasilno, kazao je Dominik Škreb. Na Županijskom sudu u Zagrebu sude mu zbog optužbi da je 10. studenog 2023. oko 12 sati u stanu u Ulici Slavenskoga u Zagrebu ubio Marka Jirotku (48).

- Tog jutra oko 9, 10 sati sam intravenozno konzumirao 15 ml metadona, kasnije sam popio još 10 ml i isto toliko uzeo intravenozno. Kad se Marko digao i otišao leći na krevet otišao sam u kupaonu kako bi se smirio. Bio sam potresen jer me Marko napao i jer je ležao na krevetu, nisam ni znao da je bio teško ozlijeđen. Znao sam da dolazi Hitna, možda i policija - prisjećao se Dominik događaja kobnog dana.

Prije tih događaja Marka je, kazao je, posljednji put vidio dan ranije. Našli su se da bi Dominik svojoj mami Snježani uzeo heroin.

- Taj je susret trajao dvije-tri sekunde. On mi je dao pola grama heroina i ja sam otišao. Mama se s njim telefonski dogovorila, a ja sam samo preuzeo. Čuo sam dok su razgovarali da je dogovor da mu u petak da 20 tableta metadona, a u ponedjeljak još 20. Sljedećeg dana smo se našli da mu to predam. Ušao sam u njegovo vozilo, on je bio na mjestu vozača, a ja sam sjeo na mjesto suvozača. Tablete su bile u kutiji cigareta. Pitao je koliko ih ima, a ja sam rekao pola kako su se i dogovorili. Tad je postao nervozan, rekao da ga radimo budalom ili majmunom počeo me udarati s obje ruke po glavi - kazao je Dominik.

Misli da se nije branio jer ga je to iznenadilo, nije očekivao da bi Marko mogao biti agresivan. Potom je, tvrdi, Marko rekao: "Idemo sad gore, j***t ću ti majku".

Na pitanje sutkinje zašto je pristao ići s njim do stana, kazao je da ga se malo i bojao te da je očekivao da će njegovu majku tražiti ostatak duga, što Marko nije učinio. Nije reagirao ni kada ga je Marko napadao ispred zgrade ni šamarao pred liftom.

- Prošlo mi je kroz glavu, zašto je tako agresivan, no valjda sam bio usporen od metadona i nisam mogao sve to procesuirati. Nisam ga shvatio ozbiljno, a ne volim stresne situacije ni sukobe. Ako me netko napadne prije ću se povući - pokušao je Dominik pojasniti svoju pasivnost, koja je vidljiva i na snimkama videonadzora pregledanim tijekom postupka.

U stan je prvi ušao Dominik te otišao u dnevni boravak i stao kod televizora.

- Marko je s vrata boravka odmah povišenim tonom pitao majku: 'Što je s ostatkom?', a ona mu je s laganim smiješkom odgovorila da su se tako dogovorili. Tad je krenuo prema njoj i počeo je udarati. Kad ju je prvi put udario krenuo sam prema njemu da ga maknem. Mislim da je govorila: 'Što me udaraš Marko?' Dok sam prilazio bio mi je okrenut leđima, primio sam ga s obje ruke oko struka i pokušao maknuti, no nisam uspio. On se počeo okretati i tu mi se sve zamračilo, dalje se ne sjećam - tvrdio je optuženi.

Kazao je i da je stoput u optužnici pročitao što su rekli drugi svjedoci koji su bili prisutni u stanu u tom trenutku, što je on navodno rekao i da je imao nož, no on se toga ne sjeća.

- Ne sjećam se da sam išao po nož u kuhinju, ni da sam ga uopće držao. Mislim da sam Marka udario šakom i da je pao na koljena. Ne sjećam se ni kako sam zadobio ozljedu od noža na nozi. To sam primijetio dok sam čekao Hitnu pomoć. Nisam vidio krv na podu ni na Marku jer jako slabo vidim, a nisam imao naočale. Znam da je mama sjedila na krevetu i bila histerična. Nije mi odgovorila što sam je pitao pa sam ja uzeo cigaretu i otišao u kuhinju zapaliti dok sam čekao Hitnu - pričao je Dominik.

Vještakinju psihijatricu zanimalo je sjeća li se da je rekao nekome da vrati nož na mjestu i zašto je to učinio, na što je Škreb odgovorio da je vidio sustanarku Vlatku da nešto pere u sudoperu.

- Prišao sam joj i pitao zašto pere taj nož, a ona je pokazivala na krevet na kojem je Marko ležao i govorila nešto u stilu: 'Nož, Marko, nož'. Rekao sam joj da ga vrati na mjesto gdje ga je pronašla što je ona i učinila - dodao je Škreb.

Vještakinja, koja je izradila psihijatrijsko vještačenje te zaključila da je Škreb ovisnik o više psihoaktivnih tvari, dominantno o opijatima, i da je u vrijeme počinjenja bio smanjeno ubrojiv, ali ne bitno, zatražila je dodatno vrijeme kako bi proučila iskaze svjedoka i njegovu obranu te dopunila svoje vještačenje.

Naime, u vrijeme izrade nalaza, Škreb se branio šutnjom i nisu bili ispitani svi svjedoci. Nakon dopune nalaza, tužiteljstvo i obrana trebali bi iznijeti završne govore.