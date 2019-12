'Ubio sam čovjeka, nisam htio, ali s drogom ja nemam veze...'

Goran Hajduković Čupko (44) u ponedjeljak se na Općinskom sudu u Karlovcu branio šutnjom, pa je preslušana snimka njegova prvog ispitivanja u tužiteljstvu tijekom kojeg je priznao da je za 7500 eura pristao prevesti 170 kg marihuane kombijem iz Splita za Zagreb. Naručitelja nije otkrio zbog, tvrdi Hajduković, sigurnosti svoje petero djece.

- Pozvao sam Dragana da ide sa mnom. Produžili smo za Split, gdje sam morao na dogovorenu adresu po marihuanu, a Dragan me čekao u kafiću. On nije ništa znao. Saznao sam za to kad nas je policija uhitila. Rekao sam mu oprosti - ispričao je Hajduković u odvjetništvu, gdje je rekao i da je pristao prevesti drogu zbog loše financijske situacije te osiguranja egzistencije obitelji, jer ima četvero svoje maloljetne djece i posinka.

Hajduković je do sada bio osuđen zbog općeopasne radnje i pokušaja ubojstva, za što je odslužio dvogodišnju kaznu zatvora u Glini.

Dragan Pavlović Gaston (47), jedan od vođa Delija, navijačke skupine beogradske Crvene zvezde, iznio je obranu, iako je sutkinji Jasmini Štrucelj rekao da sud ništa ne vrijedi i da je već unaprijed donio odluku.

- Sve je ovo povezano, iz iste kuhinje, a ovo s drogom mi se napakiralo, isto kao i što mi se napakiralo i sudi mi se, ili je u tijeku istraga, za silovanje pritvorenika, kao i za to da sam više zatvorenika prebio - rekao je Gaston dodavši kako je desetljeća proveo u zatvoru.

- Osuđen sam za ubojstvo, kaznena djela..., ali s narkoticima nikad nikakve veze nisam imao. Ni u ludilu, ni za kakve novce ne bih riskirao zatvor iz kojeg sam izišao šest mjeseci ranije. Prije 16 godina sam rukama ubio Dušana Markovića, pripadnika krim miljea. Nisam htio, ali je podlegao ozljedama. Ubio sam i Fatmira A. te sam za to oslobođen. U zatvoru sam proveo 15,5 godina, od toga 11 u potpunoj izolaciji. Nisam znao da Čupko vozi drogu. Dok je on u Splitu nešto obavljao i nekoga posjetio, čekao sam ga u kafiću, nakon čega smo krenuli natrag - rekao je Pavlović u svojoj obrani, nakon koje je nepravomoćno oslobođen.

Podsjećamo, policija je 17. travnja kraj naplatnih postaja u Karlovcu u kombiju u stiroporu pronašla skrivenih 170 kg marihuane. Osim droge, policija je u kombiju pronašla i dva Glocka te 53 streljiva koji pripadaju Hajdukoviću, zbog čega su rotiv njega podignuli optužni prijedlog zbog neovlaštenog posjedovanja oružja.