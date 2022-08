Ubio suprugu par sati nakon što su se vjenčali, strpao u kofer pa bacio u šikaru: 'Ma nisam htio'

Thomas Nutt (46) osuđen je za ubojstvo svoje supruge Dawn Walker (52). Dobio je doživotnu kaznu zatvora. Suđenje je Nuttu počelo prošle godine kada su pronašli tijelo 52-godišnjakinje četiri dana nakon njihovog vjenčanja.

Kako javlja Daily Mail, Nutt je Walker ubio nekoliko sati nakon vjenčanja, a zatim je njezino tijelo stavio u kofer i bacio ga u šikaru iza njihove kuće u blizini Halifaxa. Ranije je na suđenju Nutt priznao da je ubio svoju suprugu no naveo da mu to nije bila namjera.

Na početku suđenja je tužitelj rekao da je vjenčanje i dani koji slijede najsretniji period za nekoga, no da to nije bio slučaj za Dawn Walker. Nutt je četiri dana nakon vjenčanja nazvao policiju i rekao da mu je supruga nestala. Međutim, on je njeno tijelo sakrio u ormar u tom periodu, prije nego što ga se pokušao riješiti.

Poroti je tijekom suđenja pokazana i snimka nadzorne kamere koja prikazuje Nutta koji gura veliki kofer iz svoje kuće, tek par trenutaka prije nego što mu je policija pokucala na vrata kako bi istražili nestanak Walker. On je policiji ispričao kako je sa svojom suprugom bio na dvodnevnom medenom mjesecu, a kad su se vratili Walker je postala "bipolarna i depresivna i htjela se rastati".

- I prije me strpala u zatvor, rekla je da sam je pokušao silovati i napasti je. Rekla je da će mi to opet napraviti. Počela je vrištati i udario sam je u lice i zgrabio je oko vrata - rekao je. Tužitelj je utvrdio da je Nutt na medeni mjesec otišao sam, dok je tijelo supruge bilo strpano u ormar.

Svjedoci su ispričali kako je par zajedno bio godinama, no da su imali problematičnu vezu. Jedan od susjeda je opisao Walker, inače majku troje djece, kao veselu i energičnu. Dodao je i da ju je vidio 2020. s velikom masnicom na oku i porezotinama na licu. Nutt je u tom periodu otišao u zatvor, no par je nastavio živjeti zajedno nakon što je izašao na slobodu. Susjed se prisjetio i kako se par puno svađao u tom periodu.

Drugi je susjed posvjedočio da je otprilike dva mjeseca prije vjenčanja otišao do kuće para jer nikada nije čuo tako strašno vrištanje.

- Nutt je rekao da gospođa Walker ima astmu, no susjed je čuo nju kako viče iz kuće: "Ne vjeruj mu, laže, pokušava me ubiti" - ispričao je tužitelj.

Obdukcija tijela Dawn Walker pokazala je da je imala teške ozljede vrata, što ukazuje na upotrebu snažne sile na nju.

Najčitaniji članci